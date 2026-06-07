RETRO RÁDIÓ

Még a bilincs is előkerült: Nótár Mary rokona börtönőr?

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A mulatós énekesnő rokona bulijában járt. Nótár Mary bilincs mellett mosolyog.

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Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.06.07. 20:30
énekesnő Nótár Mary bilincs torta születésnap

Meglepő fotót osztott meg közösségi oldalain a mulatós énekesnő. Lehet hinni a szülinapi tortán olvasható feliratnak? Nótár Mary unokahúga tényleg börtönőr?!

Nótár Mary rokona börtönőr?
Nótár Mary rokona börtönőr? (Fotó: Bánkúti Sándor)

Nótár Mary unokahúga „a legvagányabb börtönőr”

A mulatós énekesnőt előszeretettel hívják esküvőkre, szülinapi bulikra is fellépni, ám legutóbb az unokahúga, Eszter születésnapján járt. Az eseményen készült közös fotón nemcsak a három szép hölgy szúrhatott szemet az embernek, de a torta díszítése is: a kék-fehér színekben pompázó ünnepi csemegét egy bilincs és egy börtönőrjelvény díszítette. Előtte pedig egy felirat szerepel: „Eszter a legvagányabb börtönőr”.

A Nótár Mary által megosztott szülinapi fotó ITT látható.

 

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