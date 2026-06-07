Még a bilincs is előkerült: Nótár Mary rokona börtönőr?
A mulatós énekesnő rokona bulijában járt. Nótár Mary bilincs mellett mosolyog.
Meglepő fotót osztott meg közösségi oldalain a mulatós énekesnő. Lehet hinni a szülinapi tortán olvasható feliratnak? Nótár Mary unokahúga tényleg börtönőr?!
Nótár Mary unokahúga „a legvagányabb börtönőr”
A mulatós énekesnőt előszeretettel hívják esküvőkre, szülinapi bulikra is fellépni, ám legutóbb az unokahúga, Eszter születésnapján járt. Az eseményen készült közös fotón nemcsak a három szép hölgy szúrhatott szemet az embernek, de a torta díszítése is: a kék-fehér színekben pompázó ünnepi csemegét egy bilincs és egy börtönőrjelvény díszítette. Előtte pedig egy felirat szerepel: „Eszter a legvagányabb börtönőr”.
A Nótár Mary által megosztott szülinapi fotó ITT látható.
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