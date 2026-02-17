RETRO RÁDIÓ

Nótár Mary alig várta, hogy újra együtt legyenek: miatta számolta az órákat, a perceket

Így ölel a mulatós énekesnő. A fél világon át utazott Nótár Mary.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.17. 20:30
Nótár Mary Kiskutya hiányzott ölelés

Mint arról elsők közt írtunk, Nótár Mary Thaiföldre utazott pihenni, töltekezni, a mintegy kéthetes távol-keleti pihenésről pedig a napokban ért haza. A mulatós énekesnő friss videójából pedig kiderül, ki miatt számolta már a repülőgépen a hátralévő órákat a nagy találkozásig.

Nótár Mary Thaiföldön töltekezett
Nótár Mary-nek szörnyen hiányzott a kiskutyája (Fotó: Bánkúti Sándor)

Nótár Mary alig várta, hogy újra együtt legyenek

A mulatós énekesnő szeme fénye a kiskutya, Puszi, s bármilyen jól is sikerült Nótár Mary thaiföldi útja, szeretett négylábújának a hiánya már a hazafelé tartó repülőgépúton megmutatkozott. Márpedig jó 19 órányi utazás választotta el kiskedvencétől. Ahogy Nótár Mary friss Instagram-videójából kiderül, az énekesnő számolt az órákat, perceket, hogy újra együtt legyen Puszival. Ezt a hiányt és szeretetet minden gazdi átérezheti a szívmelengető videó láttán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu