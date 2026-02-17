Nótár Mary alig várta, hogy újra együtt legyenek: miatta számolta az órákat, a perceket

Mint arról elsők közt írtunk, Nótár Mary Thaiföldre utazott pihenni, töltekezni, a mintegy kéthetes távol-keleti pihenésről pedig a napokban ért haza. A mulatós énekesnő friss videójából pedig kiderül, ki miatt számolta már a repülőgépen a hátralévő órákat a nagy találkozásig.

Nótár Mary-nek szörnyen hiányzott a kiskutyája (Fotó: Bánkúti Sándor)

Nótár Mary alig várta, hogy újra együtt legyenek

A mulatós énekesnő szeme fénye a kiskutya, Puszi, s bármilyen jól is sikerült Nótár Mary thaiföldi útja, szeretett négylábújának a hiánya már a hazafelé tartó repülőgépúton megmutatkozott. Márpedig jó 19 órányi utazás választotta el kiskedvencétől. Ahogy Nótár Mary friss Instagram-videójából kiderül, az énekesnő számolt az órákat, perceket, hogy újra együtt legyen Puszival. Ezt a hiányt és szeretetet minden gazdi átérezheti a szívmelengető videó láttán.