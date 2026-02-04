Nótár Mary: Szállj már le rólam!

Télből a nyárba! Nótár Mary is csatlakozott azoknak a sztároknak a táborába, akik melegebb éghajlatra utaztak a magyarországi hó elől. Mint ismert, L.L. Junior Dominikára, Kökény Attila Jamaicába utazott, a mulatós énekesnő pedig Thaiföldre repült. Az egzotikus országban pedig hamar megismerkedett a helyi majmokkal.

Nótár Mary kifakadt a thaiföldi majomra (Fotó: Bánkúti Sándor)

Jóból is megárt a sok: Nótár Mary egy idő után megunta a rámászó majmot

A mulatós énekesnő banánfalattal közeledett a thaiföldi majmokhoz, majd meglepődött, amikor az egyik kivette az ételt a kézéből, s aztán odébb állt. A következő falat aztán megtette a hatását: míg az egyik jószág megszerezte azt, a másik rámászott Nótár Mary-re. Bár az énekesnő próbált a társaságuk egy másik tagjánál lévő „jutalomfalattal” megszabadulnia majomtól, az ragaszkodó típusnak tűnt. Húsz másodperc után aztán Nótár Mary kifakadt.

Szállj már le rólam!

– mondta a majomnak, de még így is kellett némi idő a jószágnak, amíg engedelmeskedett.

