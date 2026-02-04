Nótár Mary: Szállj már le rólam!
Nem akármilyen helyzetbe került a mulatós énekesnő. Nótár Mary egy ideig tűrt, de aztán elege lett.
Télből a nyárba! Nótár Mary is csatlakozott azoknak a sztároknak a táborába, akik melegebb éghajlatra utaztak a magyarországi hó elől. Mint ismert, L.L. Junior Dominikára, Kökény Attila Jamaicába utazott, a mulatós énekesnő pedig Thaiföldre repült. Az egzotikus országban pedig hamar megismerkedett a helyi majmokkal.
Jóból is megárt a sok: Nótár Mary egy idő után megunta a rámászó majmot
A mulatós énekesnő banánfalattal közeledett a thaiföldi majmokhoz, majd meglepődött, amikor az egyik kivette az ételt a kézéből, s aztán odébb állt. A következő falat aztán megtette a hatását: míg az egyik jószág megszerezte azt, a másik rámászott Nótár Mary-re. Bár az énekesnő próbált a társaságuk egy másik tagjánál lévő „jutalomfalattal” megszabadulnia majomtól, az ragaszkodó típusnak tűnt. Húsz másodperc után aztán Nótár Mary kifakadt.
Szállj már le rólam!
– mondta a majomnak, de még így is kellett némi idő a jószágnak, amíg engedelmeskedett.
Nézd meg Nótár Mary thaiföldi videóját!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre