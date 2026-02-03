RETRO RÁDIÓ

Gyászol Nótár Mary, röpködnek a fekete szívecskék – Előkerült egy fekete-fehér videó

Az énekesnő videója mindenkit megérint. Nótár Mary nem csak mulatni, gyászolni is nagyon tud.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.03. 18:00
Nótár Mary Fenyő Miklós gyász

Elképesztően stílusosan gyászol a mulatós énekesnő. Nótár Mary egy különleges videót tett közzé Fenyő Miklós halála után az Instagram-oldalán.

CM20240907_Téglás Feszt_Nótár Mary_HAON (24)
Nótár Mary közös fellépéssel emlékezik Fenyő Miklósra (Fotó: Czinege Melinda CZM)

Nótár Mary megemlékezése mindenkit megérint

Az egész ország megrendült Fenyő Miklós hétvégi halálhíre hallatán. A közösségi médiát elárasztották a sztárok és a civilek megemlékezései, személyes történetei. Nótár Mary mozgóképe azonban többet mond ezer szónál. A mulatós énekesnő egy közös produkció fekete-fehér videórészletével emlékezett a legendára, aki dalaival mindenkit megtáncoltatott. Hiszen Fenyő Mikós elvesztése a fájdalom és a nincs több Fenyő-koncert, nincs több új Fenyő Miklós-dal mellett rávilágított arra a sok közös emlékre és pillanatra, amit ez a jampi adott a magyaroknak. S ez van benne a gyász okán fekete-fehér, üzenetében pedig igenis jókedvre derítő, vérpezsdítő, életigenlő 2022-es, Margitszigeten rögzített koncertfelvételben, melyet Nótár Mary osztott meg. Így még senki nem énekelte Nótár Mary-nek és Nótár Mary-vel a Cigánylányt! Az énekesnő bejegyzésére rengetegen reagáltak, a kommentszekciót elárasztották a fekete szívecskék.

 

