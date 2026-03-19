Danke Herr Orban! – a miniszterelnöknek hálálkodnak a németek a brüsszeli csúcs alatt

Brüsszelben uniós csúcsot tartanak, ahol hivatalosan a fő téma Európa gazdasági versenyképességének a fejlesztése, valójában azonban mindenki tudja, hogy Ukrajna finanszírozásáról lesz elsősorban szó a tagállamok kormány- és államfői körében – írja a Ripost.

Orbán Viktor Brüsszelben védi a magyar érdekeket. Ezen a képen éppen Giorgia Melonival, Olaszország miniszterelnökével beszélget – Fotó: ANP via AFP / AFP

Az uniós csúcs természetesen a külföldi lapokban is fontos téma, így a legolvasottabb német napilap, a Bild is beszámol a fejleményekről. A cikk szerint a német kancellár nyomást gyakorol a magyar miniszterelnökre, aki azért akarja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós milliárdokat, mert Zelenszkij politikai döntése következtében elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ezzel veszélybe sodorva a magyar energiabiztonságot.

A cikket a Bild a Facebook-oldalán is megosztotta, ahol rövid idő alatt több száz reakció és hozzászólás született. A kommentelők többsége a cikk írójával szemben kiállt Orbán Viktor mellett, és a támogatásukról biztosították a magyar kormányfőt, de sokan voltak olyanok is, akik köszönetet mondtak Orbán Viktornak. Ez utóbbiak azért voltak hálásak a magyar miniszterelnöknek, mert úgy látják, hogy az egyetlen normálisan gondolkodó európai vezetőként megálljt parancsol az európaiak pénzének Ukrajnába szállítására.

A kommentek között szemezgettünk: