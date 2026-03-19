Danke Herr Orban! – a miniszterelnöknek hálálkodnak a németek a brüsszeli csúcs alatt

Egyre több németnek van elege abból, hogy miközben a gazdaságuk bajban van, a német kormány Ukrajnába küldi a pénzüket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 17:46
Módosítva: 2026.03.19. 17:54
orbán viktor ukrajna Németország

Brüsszelben uniós csúcsot tartanak, ahol hivatalosan a fő téma Európa gazdasági versenyképességének a fejlesztése, valójában azonban mindenki tudja, hogy Ukrajna finanszírozásáról lesz elsősorban szó a tagállamok kormány- és államfői körében – írja a Ripost.

Orbán Viktor Brüsszelben védi a magyar érdekeket. Ezen a képen éppen Giorgia Melonival, Olaszország miniszterelnökével beszélget – Fotó: ANP via AFP / AFP

Az uniós csúcs természetesen a külföldi lapokban is fontos téma, így a legolvasottabb német napilap, a Bild is beszámol a fejleményekről. A cikk szerint a német kancellár nyomást gyakorol a magyar miniszterelnökre, aki azért akarja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós milliárdokat, mert Zelenszkij politikai döntése következtében elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ezzel veszélybe sodorva a magyar energiabiztonságot. 

A cikket a Bild a Facebook-oldalán is megosztotta, ahol rövid idő alatt több száz reakció és hozzászólás született. A kommentelők többsége a cikk írójával szemben kiállt Orbán Viktor mellett, és a támogatásukról biztosították a magyar kormányfőt, de sokan voltak olyanok is, akik köszönetet mondtak Orbán Viktornak. Ez utóbbiak azért voltak hálásak a magyar miniszterelnöknek, mert úgy látják, hogy az egyetlen normálisan gondolkodó európai vezetőként megálljt parancsol az európaiak pénzének Ukrajnába szállítására. 

A kommentek között szemezgettünk:

  • Elke Melzer: Köszönjük Orbán úr!
  • Rolf Bender: Az, hogy egy kéregető egy uniós vezetőt fenyeget, jól láthatóan egyáltalán nem érdekli a német kancellárt
  • Ioannis Mitsou: Csak így tovább Orbán úr!
  • Jochen Huber: Magyarország annyira szimpatikus nekem!
  • Izabelle John: Tisztelem Orbánt... egyetlen centet se a korrupt Ukrajnának
  • Schulze Thomas: Ukrajna nevét már hallani sem bírom!
  • Ilke Scmidt: Csak így tovább Orbán úr! Németországnak is ilyen vezetőre lenne szüksége

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
