Danke Herr Orban! – a miniszterelnöknek hálálkodnak a németek a brüsszeli csúcs alatt
Egyre több németnek van elege abból, hogy miközben a gazdaságuk bajban van, a német kormány Ukrajnába küldi a pénzüket.
Brüsszelben uniós csúcsot tartanak, ahol hivatalosan a fő téma Európa gazdasági versenyképességének a fejlesztése, valójában azonban mindenki tudja, hogy Ukrajna finanszírozásáról lesz elsősorban szó a tagállamok kormány- és államfői körében – írja a Ripost.
Az uniós csúcs természetesen a külföldi lapokban is fontos téma, így a legolvasottabb német napilap, a Bild is beszámol a fejleményekről. A cikk szerint a német kancellár nyomást gyakorol a magyar miniszterelnökre, aki azért akarja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós milliárdokat, mert Zelenszkij politikai döntése következtében elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ezzel veszélybe sodorva a magyar energiabiztonságot.
A cikket a Bild a Facebook-oldalán is megosztotta, ahol rövid idő alatt több száz reakció és hozzászólás született. A kommentelők többsége a cikk írójával szemben kiállt Orbán Viktor mellett, és a támogatásukról biztosították a magyar kormányfőt, de sokan voltak olyanok is, akik köszönetet mondtak Orbán Viktornak. Ez utóbbiak azért voltak hálásak a magyar miniszterelnöknek, mert úgy látják, hogy az egyetlen normálisan gondolkodó európai vezetőként megálljt parancsol az európaiak pénzének Ukrajnába szállítására.
A kommentek között szemezgettünk:
- Elke Melzer: Köszönjük Orbán úr!
- Rolf Bender: Az, hogy egy kéregető egy uniós vezetőt fenyeget, jól láthatóan egyáltalán nem érdekli a német kancellárt
- Ioannis Mitsou: Csak így tovább Orbán úr!
- Jochen Huber: Magyarország annyira szimpatikus nekem!
- Izabelle John: Tisztelem Orbánt... egyetlen centet se a korrupt Ukrajnának
- Schulze Thomas: Ukrajna nevét már hallani sem bírom!
- Ilke Scmidt: Csak így tovább Orbán úr! Németországnak is ilyen vezetőre lenne szüksége
