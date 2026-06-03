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Havasi Bertalan: Magyar Péter hazudik

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Az igazság az aranykonvojról.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 13:28
Módosítva: 2026.06.03. 13:28
Magyar Péter Havasi Bertalan ukrán aranykonvoj hazugság

Friss videóval jelentkezett Havasi Bertalan a Fidesz Facebook-oldalán. Magyar Péter azt állította, hogy Orbán Viktor kézivezérléssel irányította az aranykonvoj elfogási akcióját. Mi ebből az igazság?” – hangzott a kérdés.

Peter Magyar - Donald Tusk meeting in Warsaw
Magyar Péter hazudik – fogalmazott Havasi Bertalan (Fotó: Anadolu via AFP)

„Magyar Péter hazudik. Az Orbán-kormány idején a kormány minden tagja az alkotmányos esküjének megfelelően látta el a feladatát, a törvényeket betartották és betartatták. Hasonlóképpen a hatóságok is az előző kormány idején törvényesen működtek és a hatósági eljárások is a törvényeknek megfelelően indultak el. Az pedig, hogy azt mondja Magyar Péter, hogy Orbán Viktor kézivezérléssel irányította a bűnüldöző szervezeteket, hát éppen Magyar Péter az, aki kézivezérléssel irányítja a rendőrséget, akárcsak az én esetemben is, amikor még helyettes államtitkárként rendőri erővel akart kivezettetni az irodámnak helyt adó minisztériumból, vagy amikor a közterületen tartott sajtótájékoztatóján rendőri erővel akarta elnémíttatni az ellene tiltakozókat”

– fogalmazott Havasi Bertalan.

Nézd meg a videót!

 

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