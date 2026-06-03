Havasi Bertalan: Magyar Péter hazudik
Az igazság az aranykonvojról.
Friss videóval jelentkezett Havasi Bertalan a Fidesz Facebook-oldalán. „Magyar Péter azt állította, hogy Orbán Viktor kézivezérléssel irányította az aranykonvoj elfogási akcióját. Mi ebből az igazság?” – hangzott a kérdés.
„Magyar Péter hazudik. Az Orbán-kormány idején a kormány minden tagja az alkotmányos esküjének megfelelően látta el a feladatát, a törvényeket betartották és betartatták. Hasonlóképpen a hatóságok is az előző kormány idején törvényesen működtek és a hatósági eljárások is a törvényeknek megfelelően indultak el. Az pedig, hogy azt mondja Magyar Péter, hogy Orbán Viktor kézivezérléssel irányította a bűnüldöző szervezeteket, hát éppen Magyar Péter az, aki kézivezérléssel irányítja a rendőrséget, akárcsak az én esetemben is, amikor még helyettes államtitkárként rendőri erővel akart kivezettetni az irodámnak helyt adó minisztériumból, vagy amikor a közterületen tartott sajtótájékoztatóján rendőri erővel akarta elnémíttatni az ellene tiltakozókat”
– fogalmazott Havasi Bertalan.
Nézd meg a videót!
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