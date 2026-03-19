Az ukrán aranykonvoj súlyos korrupciósorozatot sejtet
Már egyértelmű, hogy nem rutineljárásról volt szó. Az ukrán oknyomozó újságíró döbbenetes részleteket derített ki az aranykonvojt kísérő volt SBU vezérőrnagyról.
Ahogy azt a Magyar Nemzet is megírta, Hennagyij Kuznyecov korábbi SBU vezérőrnagy is a lefoglalt aranykonvoj kíséretéhez tartozott - írja a Ripost.
Miért kísérte a volt ügynök az ukrán aranykonvojt?
Volodimir Boiko ukrán oknyomozó újságíró állítása szerint, Kuznyecov Volodimir Zelenszkij elnök és Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök teljes bizalmát élvezte, sőt az elnök 2020. március 24-én kitüntetésben részesítette Kuznyecovot, akit akkor már elítéltek szolgálati bűncselekmény miatt.
Mint ismert, március elején Magyarországon feltartóztatták az ukrán Oschadbank két pénzszállító autóját, a raktérben összesen negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal, vagyis nagyjából harmincmilliárd forintnyi vagyonnal. A konvojt Hennagyij Kuznyecov, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) korábbi vezérőrnagya is kísérte, aki az Alfa egység parancsnoka és az Antiterrorista Központ vezetője volt.
Az oknyomozó újságíró korábban a nyilvánosság elé tárta Kuznyecov előéletét, a tényfeltáró írásában korrupt bűnözőként ábrázolja.
• Kétszer rúgták ki az Ukrán Biztonsági Szolgálattól (SBU) korrupció miatt
• 2011-ben elítélték szolgálati bűncselekmény miatt
• 2014-ben (büntetett előélete ellenére) visszavették, majd kinevezték az ukrán Terrorelhárító Központ (ATC) parancsnokhelyettesévé
• Beosztottjait a saját Osokorki kerületi villájában dolgoztatta, az oknyomozó szerint saját medencét építtetett, és szolgálati autóval ment külföldre nyaraln
• Beceneve „Kutyás”, mert eredetileg kinológus, azaz kutyatant tanult, de az újságíró állítása szerint elhízott, így alkalmatlanná vált a valódi terrorellenes munkára
• Legnagyobb bevételét az elítéltek és foglyok cseréjének listáiból szerzi, azaz kenőpénzeket vesz fel a helyekért
Közben az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi vezérőrnagya, Viktor Jahun védelmébe vette Kuznyecovot. A nyilatkozatában cáfolta azokat a pletykákat és vádakat, miszerint az Oschadbank munkatársai korrupciós pénzeket szállítottak volna. Szerinte teljesen legális tranzakcióról van szó: az osztrák Raiffeisen Bank kérte fel hivatalosan az Oschadbankot, hogy Ausztriából Ukrajnába szállítsanak készpénzt.
Éppen ezért senki sem szállít korrupciós pénzeket ilyen csatornákon keresztül! Ez egyszerűen technikailag lehetetlen: a pénzek eredete, a részt vevő bankok, a biztosítás, a védelem és a logisztika – mindez nemzetközi pénzügyi felügyelet alatt áll [...] Meg vagyok győződve arról, hogy egy ilyen szolgálati tapasztalattal, harci életrajzzal és tekintéllyel rendelkező embernek teljes joga van a pályafutása befejezése után civil állásban dolgozni – például egy állami bank pénzügyi tranzakciós szolgálatát vezetni.
– írja bejegyzésében Jahun.
Az eset a magyar közéletben is sok kérdést vet fel, Ukrajna már behívatta a kijevi magyar nagykövetet az ukrán aranykonvoj miatt. Bár arról egyelőre nincs információ, hogy a szállított pénzből juthatott-e Magyar Péter pártjának, a korrupció-sorozat már ukrán szinten is tetten érhető, egyértelműen nem egy rutineljárásról volt itt szó.
Úgy is mondhatnánk, hogy az ukrán CIA volt vezetője kísérte ezt a rutinkonvojt. Teljesen természetes, hogy egy ilyen magas rangú titkosszolga egy rutin pénzszállítási műveletben ott korteskedik és vigyázza a szállítmányt. Egy volt ukrán ügyész, a különleges speciális ügyészség volt ügyésze feljelentést tett, hogy szerinte ez egy súlyos korrupciós ügy és itt cirkulálják a pénzeket Bécs, Kijev és Magyarország között, és vissza is osztanak ezekből. Ez alapján indítsák el a nyomozást.
– mondta Ifjabb Lomnici Zoltán a Harcosok Órája műsorában.
