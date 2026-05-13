Gulyás Gergely: a leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz dróntámadást
A fideszes politikus a Facebook-oldalán üzent.
Sorozatos dróntámadásról érkezett hír szerda délután Kárpátaljáról. A fideszes politikus, Gulyás Gergely a közösségi oldalán reagált a történtekre.
A kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról. A leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz dróntámadást.
– írta Gulyás Gergely a Facebookon.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre