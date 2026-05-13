Most érkezett: robbanások rázták meg Kárpátalja városait

„Pilóta nélküli drónokat küldtek a megyére szerda délután” – írta a karpatalja.ma 2026. május 13-án. A portál úgy tudja, hogy több találat is érte Szolyvát.

Dróntámadás alatt Kárpátalja

Cikkükben azt írják, hogy robbanás rázta meg Munkácsot, de drón csapódott Ungvár egyik városrészébe is. Május 13-án, 15:55-kor ezt írta a kárpátaljai portál: „Jelenleg még tart a riadó. Maradjanak fedezékben!”