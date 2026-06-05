6 napot töltött egyedül egy férfi a Mount Everest, csodával határos módon túlélte

Hat napon át élte túl a Mount Everest extrém körülményeit egy nepáli serpa, akit eltűnése után már sokan halottnak hittek. Az 52 éves Hillary Dawa szerdán került elő élve, miután közel egy héten át egyedül tartózkodott a világ legmagasabb hegyén.

Hihetetlen, hogy a férfi túlélte egyedül a Mount Everesten fagyos lejtőin Fotó: TSHERING SHERPA / AFP

A Mount Everesten ragadt egy tapasztalt serpa

A tapasztalt hegyi vezető a nepáli Okhaldhunga térségéből származik, és a Himalayan Traverse Adventure expedíciós cégnél dolgozott. Május végén egy lengyel és egy brit hegymászót vezetett az Everest csúcsa felé egy szezon végi mászás során.

A csoport a mászás után nehéz helyzetbe került az ereszkedés során. A jelentések szerint a lengyel mászó súlyos fagyási sérüléseket szenvedett, miközben oxigénkészlete is kimerült. Dawa utoljára a Sárga Sávként ismert szakaszon, körülbelül 7600 méteres magasságban volt látható. A beszámolók szerint kimerülten és oxigénhiányos állapotban egy sziklára ült le pihenni.

Mászótársa, Chris Thrall később elmondta, hogy Dawa azt mondta, jól van, és arra kérte a csapatot, hogy a sérült hegymászóval folytassák az ereszkedést. Ezt követően nyoma veszett, miközben társai elérték a 2-es tábort.

Eltűnése után vita alakult ki arról, hogy miért nem indult azonnal mentőakció. A helyzetet nehezítette, hogy május 29-én hivatalosan véget ért az Everest tavaszi mászószezonja, és a Khumbu-jégesésen átvezető köteleket, valamint létrákat hamarosan eltávolították.

Dawa munkáltatóját több kritika is érte, mivel sokan úgy vélték, nem tettek meg mindent a felkutatásáért. Számos szakértő szerint ugyanakkor a túlélés esélye ilyen magasságban és ilyen hosszú idő elteltével gyakorlatilag nulla volt.

A fordulat akkor következett be, amikor egy hegytisztító csapat észrevette a férfit, amint saját erejéből ereszkedik lefelé a havas hegyoldalon. A serpa hat napot töltött egyedül a fagyos körülmények között, mielőtt rátaláltak.

A mentőcsapat ételt és vizet adott neki, majd biztonságban az alaptáborba kísérte. Később egy mentőhelikopter kórházba szállította, ahol további ellátásban részesült - írja a Daily Star.