RETRO RÁDIÓ

Drámai a helyzet a Mount Everesten, rengeteg hegymászó került bajba

Erre senki sem számított. Drámai a helyzet a Mount Everesten, így alakul a mentés.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.06. 15:30
Tibet Kék Ég Mentőcsapat Mount Everest hegymászás havazás

Közel ezer ember rekedt a Mount Everest tibeti oldalán, a hegy keleti lejtőin, miután a hétvégén heves havazás bénította meg a térséget. Drámai a helyzet a Mount Everesten, a mentőegységek ugyanis versenyt futnak az idővel, hogy időben elérjék a bajba jutott hegymászókat.

Drámai a helyzet a Mount Everesten, mentőakció indult a hegyen rekedt turistákért
Drámai a helyzet a Mount Everesten, mentőakció indult a hegyen rekedt turistákért (Fotó: pexels.com)

Hóvihar zárta el a hegymászókat, drámai a helyzet a Mount Everesten

A kínai hatóságok hatalmas mentőakciót indítottak, miután egy rendkívüli hóvihar miatt mintegy ezren rekedtek a hegyen. A kínai sajtó beszámolói szerint több száz helyi lakost és mentőcsapatot mozgósítottak, hogy megtisztítsák és újra járhatóvá tegyék az utakat az 4900 méter feletti térségekben. A hírek szerint néhány turistát már sikerült kimenteni és biztonságba helyezni.

A térségben péntek este kezdődött a havazás, amely szombatra tovább erősödött, különösen a keleti lejtőkön, ez a terület igen kedvelt a hegymászók körében. A kínai állami média arról számolt be, hogy a Tibet Kék Ég Mentőcsapata riasztást kapott, miután a sátrak egy része a hó súlya alatt összedőlt. Attól is tartanak, hogy több túrázó kihűlést szenvedett a szélsőséges időjárás miatt.

A Tingri megyei turisztikai társaság felfüggesztette a jegyértékesítést és a belépést az Everest Látványterületre. A Jimu News című kínai lap szerint eddig 350 embert sikerült kimenteni. A lap információi szerint kapcsolatot teremtettek további 200, hegyen rekedt személlyel is – számolt be róla a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu