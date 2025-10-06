Drámai a helyzet a Mount Everesten, rengeteg hegymászó került bajba

Közel ezer ember rekedt a Mount Everest tibeti oldalán, a hegy keleti lejtőin, miután a hétvégén heves havazás bénította meg a térséget. Drámai a helyzet a Mount Everesten, a mentőegységek ugyanis versenyt futnak az idővel, hogy időben elérjék a bajba jutott hegymászókat.

Drámai a helyzet a Mount Everesten, mentőakció indult a hegyen rekedt turistákért (Fotó: pexels.com)

Hóvihar zárta el a hegymászókat, drámai a helyzet a Mount Everesten

A kínai hatóságok hatalmas mentőakciót indítottak, miután egy rendkívüli hóvihar miatt mintegy ezren rekedtek a hegyen. A kínai sajtó beszámolói szerint több száz helyi lakost és mentőcsapatot mozgósítottak, hogy megtisztítsák és újra járhatóvá tegyék az utakat az 4900 méter feletti térségekben. A hírek szerint néhány turistát már sikerült kimenteni és biztonságba helyezni.

A térségben péntek este kezdődött a havazás, amely szombatra tovább erősödött, különösen a keleti lejtőkön, ez a terület igen kedvelt a hegymászók körében. A kínai állami média arról számolt be, hogy a Tibet Kék Ég Mentőcsapata riasztást kapott, miután a sátrak egy része a hó súlya alatt összedőlt. Attól is tartanak, hogy több túrázó kihűlést szenvedett a szélsőséges időjárás miatt.

A Tingri megyei turisztikai társaság felfüggesztette a jegyértékesítést és a belépést az Everest Látványterületre. A Jimu News című kínai lap szerint eddig 350 embert sikerült kimenteni. A lap információi szerint kapcsolatot teremtettek további 200, hegyen rekedt személlyel is – számolt be róla a Mirror.