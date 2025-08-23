RETRO RÁDIÓ

Élete fő célja volt, hogy megmássza a Mount Everestet - a kisujját is feláldozta érte

Nick Selby május 15-én érte el a világ legmagasabb hegyének csúcsát, beteljesítve egy gyerekkora óta dédelgetett álmot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.23. 09:30
Selby gyerekkora óta rajongott a túrázásért. Családja rendszeresen utazott Coloradóba a hegyi utakra, és 13 éves volt, amikor megmászta első hegyét egy nyári táborban. Gyerekkori álma a világ legmagasabb hegyének, a Mount Everestnek a megmászása volt.

A Mount Everest a Föld legmagasabb hegycsúcsa
A Mount Everest a Föld legmagasabb hegycsúcsa Fotó: pexels.com

Feláldozta a kisujját, hogy megmássza a Mount Everestet

2023-ban eljutott az Everest alaptáborába Nepálban, ahol először érezte, mire lehet szükség a csúcs eléréséhez.

Azt gondoltam, »Hé, ez elérhetőbb, mint gondoltam, ha megszerzem a hegymászó készségeket«

- mondta Selby.

A következő két évben keményen edzett. Órákon át 22–34 kilogrammos hátizsákkal a vállán edzett a StairMasteren nevű fitneszgépen, ami a lépcsőzést szimulálja.

Az Everest előtt Selby és a hegymászó közösségből szerzett barátai több más hegyet is megmásztak, köztük az argentin Aconcaguát 2023-ban, majd a nepáli Manaslut. Bár ezek a csúcsok önmagukban is hihetetlen teljesítményt jelentenek, de Selby csak az Everestre fókuszált:

„Ez csak gyakorlás volt. Minden rendben ment, így 2025-ben megmásztam a Mount Everestet.”

A Mount Everest meghódításához Sebynek először az alaptábora kellett eljutni, ami körülbelül két hétig tart. Ezután megtették első próbamászásukat, részben felmentek a hegyre, majd visszatértek az alaptáborba pihenni. Ezt követően kezdődhetett az igazi mászás, csak a megfelelő időjárásra kellett várniuk.

Körülbelül két hét várakozás után a körülmények a legjobbnak tűntek. Május 13-án elindultak a csúcs felé, és öt nappal később, körülbelül reggel fél hatkor Selby és csoportja több mint fele hivatalosan is megmászta a világ legmagasabb hegyét - írja a People.

A visszafelé út azonban nem volt veszélytelen, a befagyott vízpalack miatt Selby kiszáradt, a palackozott oxigén is szárította a torkát, hányt a sok vértől, és fagyási sérülés jelei jelentkeztek a kezén.

Az alaptáborba való visszatérés két napot vett igénybe, majd helikopterrel Katmanduba szállították, ahol hidratációs és fagyáskezelést kapott. Bár kezdetben nem volt oxigén a kisujjában, 48 óra elteltével biztató jelek jelentkeztek. Az Egyesült Államokba visszatérve a kisujja egyre sötétebb lett, hyperbarikus oxigénkezelést kapott, de még nem tudni, hogy mennyit lehet megmenteni belőle. Középső és gyűrűs ujja viszont majdnem teljesen felépült, emiatt Selby  nagyon szerencsésnek érzi magát.

