Sokkoló részletek a 80 métert zuhant magyar hegymászó haláláról – így próbálták újraéleszteni Pált

Igazi fekete napként vonult be a vasárnap (június 29.) a magyar hegymászósport történetébe, miután egy tragikus balesetben elvesztették egyik kiváló tagjukat, a 38 éves Bódis Pált. Eddigi információk szerint a Keleti-Alpok egyik közkedvelt csúcsán, a Niederer Dachsteinen mászott két tanítványával, amikor a helyi lapok szerint megcsúszhatott, majd a hegymászó közel 70-80 méteres magasságból lezuhant.

A magyar hegymászó életét osztrák mászók és saját tanítványai próbálták megmenteni

Fotó: Pexels/Illusztráció

Hegyen próbálták újraéleszteni a lezuhant magyar hegymászót

A Mein Bezirk információi szerint, a kilencfős csapat június 26-án érkezett meg a 2205 méter magasan fekvő Simony menedékházba. Vasárnap azonban a csapat kettéoszlott, Pál két tanítványával, egy 32 éves nővel és annak szintén 32 éves barátjával „Niederer Dachstein Südgrat” felé vették az irányt. A lap szerint a kezdetben könnyű terepen Pál biztonsági felszerelés nélkül vezette kettejüket, az csak a két tanítványon volt. A 32 éves hegymászó még az első szakasz felénél járt, amikor Pál már körülbelül 20 méterrel a biztosítópont felett volt. A Hohe Dachsteinscharte területén található biztosítópont után az útvonal viszont meredekebbé és nehezebbé vált – ekkor történt a tragédia. A férfi lába ugyanis valószínűleg megcsúszott és a gleccserre zuhant.

Az Osztrák Alpesi Klub egyik kirendeltsége, a Mödling Alpinklub egyik ötfős csapata is ott járt ekkor, így végignézték a borzalmas balesetet. Ők azonnal odasiettek a férfihez, pár perccel a baleset után pedig már megkezdték az újraélesztést. Közben a két rémült tanítvány is azonnal leereszkedett hozzá, miközben segítséget is hívtak, így hamarosan már mentőhelikopterek érkeztek a helyszínre. Bár hosszú időn keresztül próbálták újraéleszteni, már nem lehetett megmenteni: Pál a hegyen életét vesztette.

A férfit most a teljes hegymászótársadalom gyászolja. Úgy tudni, hogy a férfi felkészült és tapasztalt mászó volt: kiskorában cserkészkedett, tizenévesen sziklát mászott, 2012-től pedig már a Magyar Hegymászó Oktatók Egyesületének tagja volt. Mindig is a magasabb hegyek technikásabb útvonalain érezte magát elemében. Most az egyesület is megrendülten gyászolja elnökségi tagját és egyben szeretett oktatóját.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy tragikus baleset következtében elhunyt oktatótársunk, Bódis Pál, az MHOK vezetőségi tagja, kiképző oktató, végzettséggel rendelkező hegymászó oktató

– írta közleményében a Magyar Hegymászó Oktatói Kollégium. Mint közzétették, Pál igencsak tapasztalt mászónak számított, ők is elmondták: a végzetes baleset idején is oktatóként vett részt egy hegymászó-tanfolyamon, teljes körű balesetbiztosítással rendelkezett.

Pál a hazai hegymászó közösség elismert és tapasztalt tagja volt, aki a téli és nyári hegymászásban egyaránt magasan képzett, kiváló szakemberként tevékenykedett. Halála idején oktatóként vett részt egy alpesi hegymászó tanfolyamon a Niederer Dachstein környezetében

– fűzték hozzá. Egyelőre ők is csak találgatnak, hogy mi is történhetett.

A jelenlegi információink szerint 80 méter magasból zuhant le, az esetről azonban hitelt érdemlő, megerősített tényeink nincsenek. Az osztrák hatóságok vizsgálata jelenleg is folyamatban van, annak lezárásáig az esettel kapcsolatban nem áll módunkban érdemi nyilatkozatot tenni

– szögezték le. Pál elvesztése hatalmas fájdalom a magyar mászósportnak.

Oktatótársunk elvesztése súlyos, feldolgozhatatlan veszteség a hegymászó társadalom számára. Emlékét tisztelettel és megbecsüléssel őrizzük

– zárták soraikat.