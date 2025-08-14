Ez a csillagjegy most büntetlenül sütizhet, a csillagok megengedik

2025. augusztus 14.

Fotó: Pexels

Kos

Délelőtt tele van lendülettel a Kos Hold miatt, és mindenre van egy ötlete. Érdemes kihasználni, mert délután a Hold a Bikába lép, és ön is inkább a kényelmes kanapé társaságát választaná. Figyeljen, mert a Hold–Plútó kvadrát könnyen hozhat olyan embereket, akik szépen becsomagolt szavakkal próbálnak ráerőltetni önre valamit. Mondja bátran: „köszönöm, de nem!”.

Bika

Ma délután végre hazatalál az energiáiban: a Hold a jegyébe ér, és hirtelen minden jobb lesz. Délelőtt viszont még pörögnek a dolgok, így érdemes elintézni, amit muszáj. A Hold–Plútó feszültsége figyelmezteti: ne hagyja, hogy valaki a „csak a te érdekedben mondom” kezdettel próbálja befolyásolni.

Ikrek

Délelőtt a középpontba kerül, mindenki önhöz fordul, és ön lazán dobálja a megoldásokat. Délután viszont a Bikában járó Hold lelassítja. A Hold–Plútó fényszög figyelmezteti: ha valaki túl sok részletet akar tudni a magánéletéről, az nem biztos, hogy puszta érdeklődés.

Rák

Délelőtt még belead apait-anyait a feladataiba, délután viszont a Bikában járó Hold előhozza a kényelmesebbik és társaságkedvelő oldalát. Remek alkalom lehet egy közös süteményezésre. A Hold–Plútó kvadrát miatt legyen óvatos: ha valaki érzelmi nyomást gyakorol önre, nem kell engednie, akkor sem, ha „nagyon fontos ügynek” állítja be.

Oroszlán

Délelőtt tele van tűzzel, szinte mindenki önre figyel. Ez jó, de tudnia kell, mikor kell letenni a munkát, a feladatokat – a Bikába lépő Hold délután pont erre csábítja. Ne hagyja, hogy valaki titokban a döntéseit befolyásolja, főleg munkaügyben.

Szűz

Délelőtt gyorsan halad, minden terv a helyére kerül. Délután viszont a Bikában járó Hold ráveszi, hogy kicsit engedjen a tempóból, és élvezze a pillanatot. A Hold–Plútó kvadrát viszont alattomos játszmákat hozhat.

Mérleg

Délelőtt még pörög, mindenkihez van egy kedves szava, minden ügy gördülékenyen megy. Aztán a Bikába lépő Hold délutánra bekapcsolja a „komfort üzemmódot”. Csak arra figyeljen, hogy a Hold–Plútó kvadrát miatt ne engedje, hogy bárki a jóindulatára építve rábeszélje olyasmire, amit nem akar.