Ez a csillagjegy most büntetlenül sütizhet, a csillagok megengedik

2025. augusztus 14.
Délelőtt tele van lendülettel a Kos Hold miatt, és mindenre van egy ötlete. Érdemes kihasználni, mert délután a Hold a Bikába lép, és ön is inkább a kényelmes kanapé társaságát választaná. Figyeljen, mert a Hold–Plútó kvadrát könnyen hozhat olyan embereket, akik szépen becsomagolt szavakkal próbálnak ráerőltetni önre valamit. Mondja bátran: „köszönöm, de nem!”.
Ma délután végre hazatalál az energiáiban: a Hold a jegyébe ér, és hirtelen minden jobb lesz. Délelőtt viszont még pörögnek a dolgok, így érdemes elintézni, amit muszáj. A Hold–Plútó feszültsége figyelmezteti: ne hagyja, hogy valaki a „csak a te érdekedben mondom” kezdettel próbálja befolyásolni.
Délelőtt a középpontba kerül, mindenki önhöz fordul, és ön lazán dobálja a megoldásokat. Délután viszont a Bikában járó Hold lelassítja. A Hold–Plútó fényszög figyelmezteti: ha valaki túl sok részletet akar tudni a magánéletéről, az nem biztos, hogy puszta érdeklődés.
Délelőtt még belead apait-anyait a feladataiba, délután viszont a Bikában járó Hold előhozza a kényelmesebbik és társaságkedvelő oldalát. Remek alkalom lehet egy közös süteményezésre. A Hold–Plútó kvadrát miatt legyen óvatos: ha valaki érzelmi nyomást gyakorol önre, nem kell engednie, akkor sem, ha „nagyon fontos ügynek” állítja be.
Délelőtt tele van tűzzel, szinte mindenki önre figyel. Ez jó, de tudnia kell, mikor kell letenni a munkát, a feladatokat – a Bikába lépő Hold délután pont erre csábítja. Ne hagyja, hogy valaki titokban a döntéseit befolyásolja, főleg munkaügyben.
Délelőtt gyorsan halad, minden terv a helyére kerül. Délután viszont a Bikában járó Hold ráveszi, hogy kicsit engedjen a tempóból, és élvezze a pillanatot. A Hold–Plútó kvadrát viszont alattomos játszmákat hozhat.
Délelőtt még pörög, mindenkihez van egy kedves szava, minden ügy gördülékenyen megy. Aztán a Bikába lépő Hold délutánra bekapcsolja a „komfort üzemmódot”. Csak arra figyeljen, hogy a Hold–Plútó kvadrát miatt ne engedje, hogy bárki a jóindulatára építve rábeszélje olyasmire, amit nem akar.
Délelőtt határozott és céltudatos, de délután a Bikában járó Hold inkább a társaság és a finom ízek felé húzza. A Hold–Plútó kvadrát miatt viszont figyeljen a kommunikációra: valaki talán burkoltan próbálja befolyásolni a véleményét.
Délelőtt még a kalandvágy hajtja, sokat haladhat a terveivel. Délután viszont a Bikába érkező Hold inkább a kényelmes megoldásra csábítja. A Hold–Plútó kvadrát árnyékot vethet a napjára, ha hagyja, hogy valaki lelkifurdalással manipulálja. Nem köteles mindenkinek azonnal segíteni.
Délelőtt precízen halad, mindenki számíthat önre. Délután a Bikában járó Hold viszont megnyitja az étvágyát – szó szerint és átvitt értelemben is. A Hold–Plútó kvadrát miatt valaki erősen próbálkozik, hogy a lojalitására apellálva kihasználja.
Délelőtt kreatív és nyitott, sok új ötlet érkezhet. Délutánra a Bikában járó Hold inkább a meghitt, otthoni dolgok felé tereli. A Hold–Plútó kvadrát miatt viszont jobb óvatosnak lenni: ha valaki úgy érzi, „joga van” beleszólni az életébe, finoman tegye világossá, hogy ez nem így van.
Délelőtt érzelmileg és szellemileg is friss, sokat tehet magáért és másokért. Aztán a Bikába lépő Hold délután egy kis lassításra készteti. A Hold–Plútó kvadrát viszont arra figyelmezteti, hogy ne hagyja, hogy bárki a sajnálatára játszva befolyásolja a döntéseit.
