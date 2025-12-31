Tudod mi az, ami a szakításnál is jobban megvisel? Ezért borult ki teljesen a nő

Egy megalázott, összetört szívű nő kért segítséget a brit Daily Star tanácsadójától, Jane O'Gormantől... A neve elhallgatását kérő fiatal nő azt hitte az elmúlt kilenc hónap élete legboldogabb időszaka volt, melyet barátja szakítása tépett ketté. Ám ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna! Hiába gondol vissza rá, hogy mennyire szerették egymást, és a kollégái szerint elbűvölő volt a szíve választottja, akire még az apja is az áldását adta...

Szakítás után tudta meg, csak egy fogadás volt. Fotó: unsplash.com

A srác tavaly októberben, a születésnapomon, minden magyarázat nélkül szakított velem. Könyörögtem neki, hogy mondja el, mit rontottam el. Felajánlottam, bármit megteszek, hogy helyrehozzam a dolgokat, de elsétált, vissza sem nézett. Most pedig kiderült, az egész csak egy nagy vicc volt. Egy ismerős ismerőse azt mondta, hogy az exem csak egy fogadás miatt járt velem. Egy kihívás volt az egész

– írta az elkeseredett és megalázott nő. Azt is megosztotta, hogy az exe a kihívás során egy listát is teljesített, amelyeken bizonyos tevékenységekért pontokat kapott.

Bizonyos szexuális aktusok kipróbálásától kezdve egészen addig, hogy rávegyen, hordjak bizonyos ruhadarabokat....Azt állítják, hogy én voltam a projektje. Azért választottak ki, mert olyan embernek tartottak, aki könnyen befolyásolható és aki kétségbeesetten vágyik a szeretetre és a figyelemre. Összetört a szívem. Tényleg ekkora kudarc lennék mások szemében?

– tette fel kérdést.

Történetét olvasva elgondolkodtató választ adott a Daily Star tanácsadója, Jane O'Gorman.

„Elég különös figura lehet az exed, ha örömmel hagyja, hogy a régi egyetemi haverjai feladatokat adjanak neki és zsinóron rángassák. Miért akar nekik ennyire megfelelni? Annyira alacsony az önbizalma, hogy bármit – bármilyen kegyetlenséget is – megtenne azért, hogy lenyűgözze őket és közéjük tartozhasson? Hol a gerince, az erkölcsi iránytűje? Arra biztatlak, hogy felejtsd el ezt a srácot, és töröld ki a fejedből az együtt töltött időt. Csak te és ő tudjátok, mi történt a közös intim pillanataitokban, ám ha annyira gyenge, hogy képtelen kiállni magáért, akkor nem méltó hozzád.”

– írja O'Gorman. Majd így folytatja:

„Többé ne vedd fel vele a kapcsolatot, és ne sajnáld, bármennyire is könyörög, mert sosem tudhatod, őszinték-e a szavai és az érzései, vagy csak egy újabb fogadásról van szó. Mondd meg a barátaidnak, hogy nem érdekelnek a pletykák, soha többé nem akarsz róla hallani, mert van egy életed, amit élned kell. Fogadd el, hogy sajnos vannak gonosz és gyenge emberek, akik mást mutatnak, mint akik valójában. Tízszer annyit érsz, mint ő és az ő undorító bandája! S még valami: ha bűncselekmény történt, kérlek, jelentsd a rendőrségen, hogy senki más ne kerülhessen általa ilyen helyzetbe!”