Szörnyű tragédia rázta meg az országot: Ketten meghaltak egy leégett házban Adácson

A közlemény szerint hétfő hajnalban kigyulladt egy negyven négyzetméteres vályogház, a lángok elborították az egész épületet, a tető nagy része beszakadt. A tűzoltók oltották el a lángokat.

Rohantak a tűzoltók Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A romok átvizsgálása során két összeégett holttestet találtak. A katasztrófavédelem a tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálati eljárást indít - közölte a szóvivő.

Hajnali negyed ötkor kigyulladt egy családi ház Heves vármegyében, Adácson, a Liszt Ferenc utcában. A negyven négyzetméteres vályogház teljes terjedelmében égett, a tető nagy része beszakadt. A tűzoltók két járművel vonultak a helyszínre, eloltották a lángokat, majd visszabontották a veszélyessé vált tetődarabokat. Az egységek a romok átvizsgálása közben két összeégett holttestet találtak. A katasztrófavédelem a tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálati eljárást indít. A tragédiák vagy a nagyobb tüzek megelőzésének legjobb eszköze a füstérzékelő. A szoba közepén a plafonra szerelt eszköz a tűz keletkezésekor hangos sípolással jelez, így van idő kimenekülni és a tűzoltókat értesíteni.

- olvasható a katasztrófavédelem közleményében.