Szörnyű tragédia rázta meg az országot: Ketten meghaltak egy leégett házban Adácson

Ketten meghaltak egy leégett házban a Heves vármegyei Adácson hétfőn - tudatta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.29. 16:20
szörnyű tragédia leégett ház tűzoltók ház

A közlemény szerint hétfő hajnalban kigyulladt egy negyven négyzetméteres vályogház, a lángok elborították az egész épületet, a tető nagy része beszakadt. A tűzoltók oltották el a lángokat. 

Rohantak a tűzoltók Fotó: csikiphoto / Shutterstock
A romok átvizsgálása során két összeégett holttestet találtak. A katasztrófavédelem a tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálati eljárást indít - közölte a szóvivő.

A tragédiák vagy a nagyobb tüzek megelőzésének legjobb eszköze a füstérzékelő. A szoba közepén a plafonra szerelt eszköz a tűz keletkezésekor hangos sípolással jelez, így van idő kimenekülni és a tűzoltókat értesíteni.

- olvasható a katasztrófavédelem közleményében.

 

