Szörnyű tragédia rázta meg az országot: Ketten meghaltak egy leégett házban Adácson

Ketten meghaltak egy leégett házban a Heves vármegyei Adácson hétfőn - tudatta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.
A közlemény szerint hétfő hajnalban kigyulladt egy negyven négyzetméteres vályogház, a lángok elborították az egész épületet, a tető nagy része beszakadt. A tűzoltók oltották el a lángokat.
A romok átvizsgálása során két összeégett holttestet találtak. A katasztrófavédelem a tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálati eljárást indít - közölte a szóvivő.
A tragédiák vagy a nagyobb tüzek megelőzésének legjobb eszköze a füstérzékelő. A szoba közepén a plafonra szerelt eszköz a tűz keletkezésekor hangos sípolással jelez, így van idő kimenekülni és a tűzoltókat értesíteni.
- olvasható a katasztrófavédelem közleményében.
