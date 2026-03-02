„Abban a pillanatban azt hittem, meg fogok halni” - Születésnapján ért baleset egy édesanyát

Harmadfokú égési sérüléseket szenvedett egy 53 éves édesanya, miután egy születésnapi buli majdnem tragédiával végződött. Egy kinti kandallót szeretett volna begyújtani, azonban a lángok a kandalló helyett az édesanya testét borították el, amelyek majdnem az életét követelték.

Harmadfokú égési sérüléseket szerzett egy édesanya a saját születésnapján

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Egy udvaron lévő kandalló égetett meg súlyosan egy ausztrál édesanyát, aki a baleset után azt hitte, hogy meg fog halni. A kinti kandalló felrobbant, a lángok pedig beterítették az épp születésnapját ünneplő 50 éves édesanyát. A tragédia 2022-ben történt az ausztráliai Perth-ben. Adele Tamati február 21-én adott interjút a The U.S. Sun-nak, ahol felidézte a tragédia pillanatait és azt is, hogyan mentette meg a fia az életét.

Az 53 éves nő egy hatalmas durranásra lett figyelmes, majd a következő pillanatban már tudatosult benne a szörnyű tény, hogy az egész testét ellepik a lángok. Azonnal eszébe jutott a „stop drop and roll”, amely egy angol kifejezése egy egyszerű tűzvédelmi eljárásnak, melyet akkor használnak, ha valakinek lángra kap a ruhája. Állj meg (stop), feküdj le a földre (drop), és gurulj (roll). Adele segítségére egyik fia, Dene Forler sietett, aki kutyapaplanokkal próbálta meg eloltani az édesanyját beborító lángokat, így arra utasította a nőt, hogy azonnal ugorjon a medencébe.

Meghallgattam, és eljutottam a medence kapujáig, de megcsúsztam, és oldalra estem. Aztán éreztem, ahogy Dene belelök a vízbe. Amikor a vízbe estem, azonnal megkönnyebbültem. Levegő után kapkodtam, és hálás voltam, hogy életben vagyok.

– emlékezett vissza Adele a most 23 éves fia életmentési módszeréről. Dene a vízbe ugrott az édesanyja után, majd karon ragadta. Adele látta, ahogy a bőre szinte leolvad a karjáról, a vízfelületét ellepték a bőrdarabok. Az arca is kapott a lángokból, érezte ahogy hólyagosodik fel az arcbőre, és az ajkai is égtek.

A robbanás akkor történt, amikor Adele megpróbálta meggyújtani a kültéri etanol kandallót. A hirtelen baleset lángba borította az egész testét, és harmadik fokú égési sérüléseket szenvedett az arcán, nyakán, mellkasán, mindkét kezén, törzsén, hasán, hátán és bal lábán.

Abban a pillanatban azt hittem, meg fogok halni. De a csodálatos fiamnak köszönhetően életben vagyok.

– mondta, majd hálát adott fiának és magának.