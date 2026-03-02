„Abban a pillanatban azt hittem, meg fogok halni” - Születésnapján ért baleset egy édesanyát
A saját születésnapján történt a tragédia. Harmadfokú égési sérüléseket szerzett.
Harmadfokú égési sérüléseket szenvedett egy 53 éves édesanya, miután egy születésnapi buli majdnem tragédiával végződött. Egy kinti kandallót szeretett volna begyújtani, azonban a lángok a kandalló helyett az édesanya testét borították el, amelyek majdnem az életét követelték.
Harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a saját születésnapján
Egy udvaron lévő kandalló égetett meg súlyosan egy ausztrál édesanyát, aki a baleset után azt hitte, hogy meg fog halni. A kinti kandalló felrobbant, a lángok pedig beterítették az épp születésnapját ünneplő 50 éves édesanyát. A tragédia 2022-ben történt az ausztráliai Perth-ben. Adele Tamati február 21-én adott interjút a The U.S. Sun-nak, ahol felidézte a tragédia pillanatait és azt is, hogyan mentette meg a fia az életét.
Az 53 éves nő egy hatalmas durranásra lett figyelmes, majd a következő pillanatban már tudatosult benne a szörnyű tény, hogy az egész testét ellepik a lángok. Azonnal eszébe jutott a „stop drop and roll”, amely egy angol kifejezése egy egyszerű tűzvédelmi eljárásnak, melyet akkor használnak, ha valakinek lángra kap a ruhája. Állj meg (stop), feküdj le a földre (drop), és gurulj (roll). Adele segítségére egyik fia, Dene Forler sietett, aki kutyapaplanokkal próbálta meg eloltani az édesanyját beborító lángokat, így arra utasította a nőt, hogy azonnal ugorjon a medencébe.
Meghallgattam, és eljutottam a medence kapujáig, de megcsúsztam, és oldalra estem. Aztán éreztem, ahogy Dene belelök a vízbe. Amikor a vízbe estem, azonnal megkönnyebbültem. Levegő után kapkodtam, és hálás voltam, hogy életben vagyok.
– emlékezett vissza Adele a most 23 éves fia életmentési módszeréről. Dene a vízbe ugrott az édesanyja után, majd karon ragadta. Adele látta, ahogy a bőre szinte leolvad a karjáról, a vízfelületét ellepték a bőrdarabok. Az arca is kapott a lángokból, érezte ahogy hólyagosodik fel az arcbőre, és az ajkai is égtek.
A robbanás akkor történt, amikor Adele megpróbálta meggyújtani a kültéri etanol kandallót. A hirtelen baleset lángba borította az egész testét, és harmadik fokú égési sérüléseket szenvedett az arcán, nyakán, mellkasán, mindkét kezén, törzsén, hasán, hátán és bal lábán.
Abban a pillanatban azt hittem, meg fogok halni. De a csodálatos fiamnak köszönhetően életben vagyok.
– mondta, majd hálát adott fiának és magának.
Égési sérültek közössége segítette az édesanyát
Az amerikai The Sun újság szerint Adele műtéteken, bőrátültetésen is átesett a gyógyulási folyamat részeként. Sebeit csak néhány héttel a tragédia után látta, amikor levették a kötéseket, melyek véresek, és gyulladtak voltak. Adele teljesen összetört, úgy érezte elvesztette eddigi szépségét is. Adele öt hétig tartó korházi kezeléseket követően fizikoterápián is részt vett, ahol megtanították arra, hogy újra képes legyen használni a kezeit.
Nehezen tudtam alkalmazkodni az új helyzethez. A baleset előtt mindig sminkeltem, s tudtam, hogy soha többé nem fogok úgy kinézni, mint korábban
– mondta az édesanya. A gyógyulási folyamat részekén részévé vált egy égési sérültekből álló közösségnek, akik rengeteget segítettek Adelnek a gyógyulása során. - olvasható a PEOPLE magazin cikkében.
