Horrorbaleset: Tűzgolyó robbant fel a liftben, teljesen összeégtek az utasok

Mindent lángok vettek körül.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 05:30
lufi gáz robbanás

Az indiai Mumbai-ban egy nő egy bőrönddel lépett a liftbe, majd egy kézbesítő egy tucat arany lufival érkezett meg a helyiségbe. Egy születésnapi bulira szállította a lufikat a Goregaon West negyedben található Anmol-toronyba. Egy másik hátizsákos férfi is belépett a felvonóba, majd a kézbesítő mögött helyezkedett el. Ekkor történt meg a tragédia.

Gázzal töltött lufik robbantak fel egy liftben
Gázzal töltött lufik robbantak fel egy liftben, fotó: illusztráció, pexels

A lufik tüzes gömbként robbantak fel

Másodperceken belül tüzes gömbbé alakultak a lufik, melyeket egy óriási műanyag zacskóba zártak, hogy ne szökjenek ki.

Mindhárom utas pánikba esve kirohant a liftből, amikor az ajtók bezárultak és a bent lévő égő lufik maradványait egy felsőbb emeletre szállították. A 21 éves Himani Gagan Tapariya a február 2-án történt incidensben égési sérüléseket szenvedett a jobb kezén, a nyakán és a hasán. Az esetről videófelvétel is készült.

A rendőrség közlése szerint a 32 éves kézbesítő, Raju Kumar Mahto is megsérült a robbanásban. Mindkettőjüket kórházba szállították ellátásra, állapotuk stabil. A harmadik személy komolyabb sérülések nélkül megúszta.

A helyi média beszámolója szerint a rendőrség gondatlanság miatt indított eljárást a lufibolt tulajdonosa ellen. A hatóságok szerint a lufik gyúlékony hidrogéngázzal voltak feltöltve. A gáz vélhetően a zárt fémlift belsejébe szivárgott és a levegővel keveredve egy rendkívül gyúlékony felhőt alkotott.

A liftek potenciális gyújtóforrásokat tartalmazhatnak, például statikus elektromosságot, elektromos érintkezéseket vagy a táskák és ruházat súrlódását. Már egy apró szikra is meggyújthatja a hidrogént, ami gyors, hirtelen tüzet okozhat.

A tűzgolyó hevesen égett, de amint a gáz elfogyott, gyorsan alábbhagyott.

A hatóságok arra kérték a lakosokat és az árusokat, hogy kerüljék a gázzal töltött lufik zárt helyeken, például liftekben vagy lépcsőházakban való szállítását, hogy megelőzzék a hasonló incidenseket -

 írja a The SUN, ahol az esetről a videó is látható. 

 

 

