Veszélyben a gyerekek: újabb őrült trend terjed a neten

A 9 éves Caleb Chabolla súlyos égési sérüléseket szenvedett az arcán egy veszélyes őrült internetes trend miatt. Ő már a negyedik gyermek, akit az őrült kihívás miatt kórházba kellett kezelni. A kilenc éves kisfiú másodfokú égési sérüléseket szenvedett, miután mikróba tette a NeeDoh Nice Cube nevű gyurmajátékot.

őrült internetes trend miatt rohant az édesanya a sürgősségire gyermekével (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Az őrült internetes trend miatt égési sérüléseket szenvedett a 9 éves gyerek

Január 20-án reggel, miközben Caleb Chabolla éppen iskolába indult volna, megpróbálta megmikrózni a Schylling NeeDoh Nice Cube nevű gyurmajátékot, hogy az könnyebben formázható legyen. A kisfiú édesanyja, Whitney Grubb elmondta, hogy fia egy barátjával folytatott beszélgetés után gondolta, hogy kipróbálja ezt az új trendet. Whitney épp a garázsban volt, amikor meghallotta, hogy a mikró elkezd működni, és azt hitte, hogy Caleb a reggelijét melegíti.

Miután egy vérfagyasztó sikítást hallott bentről, tudta, hogy valami baj történt. Caleb megpróbálta megmikrózni a népszerű érzékszervi játékot, amikor azonban kinyitotta a mikrohullámú sütőt, a játék felrobbant, és az anyag az arcát találta el. Whitney azonnal gyermeke segítségére siette, megpróbálta leöblíteni a szert a zuhany alatt, ez azonban eznem sikerült. Ezután azonnal a sürgősségire vitte a fiát, ahonnan átszállították a Loyola Medicine Égési Központjába. Caleb szemét gyorsan megvizsgálták az orvosok, ugyanis a duzzanat miatt nem tudta teljesen kinyitni. Szerencsére a gyermek látása nem sérült, és most már otthon gyógyul.

Paula Peterson, az égési központ ápolója kiemelte, Caleb nagyon szerencsés, hogy nem szenvedett súlyosabb sérüléseket – számolt be róla a People Magazin.

Ezek a trendek rendkívül veszélyesek lehetnek a fiatalok számára, akik kevésbé gondolják át, vagy nem értik a komoly következményeket

– mondta Paula Peterson.

„A Nice Cube egy érzékszervi nyomkodós játék, amely tökéletes nyújtásra, gyúrásra, nyomkodásra és megnyugtatásra. NE melegítse, fagyassza vagy mikrózza, személyi sérülést okozhat” – olvasható a hivatalos weboldalon.