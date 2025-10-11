RETRO RÁDIÓ

Metrón szörföznek a fiatalok a TikTok miatt! Életveszélyes kihívás terjed – Videó

Életveszélyes TikTok-trend terjed a fiatalok körében. A „metrószörfözés” már több halálos áldozatot is követelt New Yorkban, a hatóságok pedig hiába figyelmeztetnek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.11. 05:30
TikTok tragédia New Yorkban áldozat trend

Egyre több tinédzser úgy próbál meg némi nézettséget felhajtani a TikTok-on, hogy veszélybe sodorja magát. Most éppen az ún. „metrószörfözés” a trendi. Ilyenkor mozgó metrókocsikra másznak fel, hogy videókat készítsenek magukról. Az életveszélyes TikTok-kihívás már több halálos áldozatot is követelt az Egyesült Államokban. 

TikTok-kihívás
Újabb életeket követelt egy TikTok-kihívás Fotó: Pexels (illusztráció)

Újabb TikTok-kihívás terjed 

Korábban is már számos hasonló kihívás végződött tragédiával, az egyik legveszélyesebb a Blackout Challenge volt. Ennek során a résztvevők addig fojtogatták magukat, amíg el nem ájultak, így több tizenéves is életét vesztette emiatt. 

A fiatalok számára a lájkok és a nézettség sokszor fontosabbnak tűnik a józan észnél, így különösen veszélyeztetettek ezekben a trendekben. 

Nemrég New Yorkban is tragédia történt 

A szóban forgó TikTokon terjedő trend nemrég két újabb fiatal életét követelte New Yorkban. A tinilányok felmásztak a mozgó metró tetejére, ám később lezuhantak a szerelvényről, és a helyszínen meghaltak. Az ügyben elrendelt nyomozás még folyamatban van, de a lányokat a baleset után azonosították. A fiatalabb áldozat apja teljesen összetört és zokogott, szerinte a lánya még "tele volt élettel, és túl korán vették el tőle"

A két fiatal lány szívszorító halála után az emberek segítségét kérték a New York-i hatóságok.  

Szívszorító, hogy két fiatal lány meghalt, mert azt hitték, a metró tetején utazni játék. A szülőknek, tanároknak és barátoknak világossá kell tenniük, hogy a metró tetejére felmászni nem játék, hanem öngyilkosság

 – mondta Demetrius Crichlow, a New York-i Közlekedési Hivatal elnöke. Azóta kiderült, hogy az egyik brooklyni lány már korábban hasonlóan félelmetes és vakmerő TikTok-videókat tett közzé, köztük egyet, ahol a vasúti síneken feküdt. Mindezt a tragikus halálát megelőző hetekben. 

A metrószörfözés egyre nagyobb népszerűségre tett szert. Az amerikai városban csak tavaly hat ember halt meg metrószörfözés közben, idén pedig eddig öt halálos esetet jegyeztek fel. A rendőrség adatai szerint a tavalyi évben 229 embert tartóztattak le emiatt. 

Borzasztó tragédiák történnek a TikTok-kihívások miatt Fotó: Pexels (illusztráció)

A város perel, a techóriások hallgatnak 

A tragédia hatására New York városa pert indított a Meta és a YouTube ellen, amiért a fiatalok mentális egészségét és biztonságát veszélyeztetik. A város vezetése szerint a közösségi médiás platformok algoritmusai “tudatosan erősítik fel a veszélyes kihívásokat”, hogy minél több kattintást generáljanak. 

A techcégek egyelőre nem reagáltak érdemben az ügyre. Mindeközben a New-York-i hatóságok már drónokat is bevetnek a hasonló próbálkozások megállítására

 – írja a Mirror

A TikTok nem először szolgál platformként az életveszélyes kihívások számára. Az elmúlt években több tucat fiatal vesztette életét vagy sérült meg ilyen trendek miatt.  Szakértők szerint a probléma gyökere az, hogy a fiatalok elismerésre és figyelemre vágynak, a közösségi oldalak pedig éppen ezt az igényt használják ki. 

@dylan.page

What do you guys think about this?🤔

♬ original sound - Dylan Page


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu