Metrón szörföznek a fiatalok a TikTok miatt! Életveszélyes kihívás terjed – Videó

Életveszélyes TikTok-trend terjed a fiatalok körében. A „metrószörfözés” már több halálos áldozatot is követelt New Yorkban, a hatóságok pedig hiába figyelmeztetnek.
Egyre több tinédzser úgy próbál meg némi nézettséget felhajtani a TikTok-on, hogy veszélybe sodorja magát. Most éppen az ún. „metrószörfözés” a trendi. Ilyenkor mozgó metrókocsikra másznak fel, hogy videókat készítsenek magukról. Az életveszélyes TikTok-kihívás már több halálos áldozatot is követelt az Egyesült Államokban.
Korábban is már számos hasonló kihívás végződött tragédiával, az egyik legveszélyesebb a Blackout Challenge volt. Ennek során a résztvevők addig fojtogatták magukat, amíg el nem ájultak, így több tizenéves is életét vesztette emiatt.
A fiatalok számára a lájkok és a nézettség sokszor fontosabbnak tűnik a józan észnél, így különösen veszélyeztetettek ezekben a trendekben.
A szóban forgó TikTokon terjedő trend nemrég két újabb fiatal életét követelte New Yorkban. A tinilányok felmásztak a mozgó metró tetejére, ám később lezuhantak a szerelvényről, és a helyszínen meghaltak. Az ügyben elrendelt nyomozás még folyamatban van, de a lányokat a baleset után azonosították. A fiatalabb áldozat apja teljesen összetört és zokogott, szerinte a lánya még "tele volt élettel, és túl korán vették el tőle".
A két fiatal lány szívszorító halála után az emberek segítségét kérték a New York-i hatóságok.
Szívszorító, hogy két fiatal lány meghalt, mert azt hitték, a metró tetején utazni játék. A szülőknek, tanároknak és barátoknak világossá kell tenniük, hogy a metró tetejére felmászni nem játék, hanem öngyilkosság
– mondta Demetrius Crichlow, a New York-i Közlekedési Hivatal elnöke. Azóta kiderült, hogy az egyik brooklyni lány már korábban hasonlóan félelmetes és vakmerő TikTok-videókat tett közzé, köztük egyet, ahol a vasúti síneken feküdt. Mindezt a tragikus halálát megelőző hetekben.
A metrószörfözés egyre nagyobb népszerűségre tett szert. Az amerikai városban csak tavaly hat ember halt meg metrószörfözés közben, idén pedig eddig öt halálos esetet jegyeztek fel. A rendőrség adatai szerint a tavalyi évben 229 embert tartóztattak le emiatt.
A tragédia hatására New York városa pert indított a Meta és a YouTube ellen, amiért a fiatalok mentális egészségét és biztonságát veszélyeztetik. A város vezetése szerint a közösségi médiás platformok algoritmusai “tudatosan erősítik fel a veszélyes kihívásokat”, hogy minél több kattintást generáljanak.
A techcégek egyelőre nem reagáltak érdemben az ügyre. Mindeközben a New-York-i hatóságok már drónokat is bevetnek a hasonló próbálkozások megállítására
– írja a Mirror.
A TikTok nem először szolgál platformként az életveszélyes kihívások számára. Az elmúlt években több tucat fiatal vesztette életét vagy sérült meg ilyen trendek miatt. Szakértők szerint a probléma gyökere az, hogy a fiatalok elismerésre és figyelemre vágynak, a közösségi oldalak pedig éppen ezt az igényt használják ki.
