Metrón szörföznek a fiatalok a TikTok miatt! Életveszélyes kihívás terjed – Videó

Egyre több tinédzser úgy próbál meg némi nézettséget felhajtani a TikTok-on, hogy veszélybe sodorja magát. Most éppen az ún. „metrószörfözés” a trendi. Ilyenkor mozgó metrókocsikra másznak fel, hogy videókat készítsenek magukról. Az életveszélyes TikTok-kihívás már több halálos áldozatot is követelt az Egyesült Államokban.

Újabb életeket követelt egy TikTok-kihívás Fotó: Pexels (illusztráció)

Újabb TikTok-kihívás terjed

Korábban is már számos hasonló kihívás végződött tragédiával, az egyik legveszélyesebb a Blackout Challenge volt. Ennek során a résztvevők addig fojtogatták magukat, amíg el nem ájultak, így több tizenéves is életét vesztette emiatt.

A fiatalok számára a lájkok és a nézettség sokszor fontosabbnak tűnik a józan észnél, így különösen veszélyeztetettek ezekben a trendekben.

Nemrég New Yorkban is tragédia történt

A szóban forgó TikTokon terjedő trend nemrég két újabb fiatal életét követelte New Yorkban. A tinilányok felmásztak a mozgó metró tetejére, ám később lezuhantak a szerelvényről, és a helyszínen meghaltak. Az ügyben elrendelt nyomozás még folyamatban van, de a lányokat a baleset után azonosították. A fiatalabb áldozat apja teljesen összetört és zokogott, szerinte a lánya még "tele volt élettel, és túl korán vették el tőle".

A két fiatal lány szívszorító halála után az emberek segítségét kérték a New York-i hatóságok.

Szívszorító, hogy két fiatal lány meghalt, mert azt hitték, a metró tetején utazni játék. A szülőknek, tanároknak és barátoknak világossá kell tenniük, hogy a metró tetejére felmászni nem játék, hanem öngyilkosság

– mondta Demetrius Crichlow, a New York-i Közlekedési Hivatal elnöke. Azóta kiderült, hogy az egyik brooklyni lány már korábban hasonlóan félelmetes és vakmerő TikTok-videókat tett közzé, köztük egyet, ahol a vasúti síneken feküdt. Mindezt a tragikus halálát megelőző hetekben.