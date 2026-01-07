„A férjemmel mindkettőnknél agydaganatot állapítottak meg - néhány hónap különbséggel”

Greg Britton MRI-vizsgálaton vett részt, miután zsibbadást érzett a lábujjában, majd teljesen elvesztette az érzékelést az oldalán. Az orvosok a vizsgálat során egy 4,5 cm-es daganatot találtak. Az agydaganat mindenre hatással volt, a légzésétől a szívműködéséig.

Egymás után küzdött meg az agydaganattal a házaspár / Fotó: Freepik

Négy hónap különbséggel mindkét szülőt agydaganattal műtötték

Bár a daganatot 12 hónappal később sikeresen eltávolították, a kétgyermekes édesapa még nem jutott ki a veszélyből:

Valószínűleg valamikor újra kinő, szóval igen, csak annyit tehetek, hogy a lehető legjobban formában és egészségesen maradok

- mondta Greg.

Felesége, Katie Britton néhány hónappal később saját tüneteket kezdett el tapasztalni, többek között fejfájást, valamit fül- és arcfájdalmat. Miután úgy döntött, hogy elmegy vizsgálatokra, gyorsan megkapta a sokkoló diagnózist, és másnap meg is műtötték. A 4 cm-es daganat eltávolítására pontosan négy hónappal azután került sor, hogy férjét megműtötték.

Az első hathetes kemoterápiás és sugárkezelés után az ausztrál anyuka elmondta, hogy a diagnózis legnehezebb része az volt, hogy elmondják a gyerekeiknek, Luke-nak és Charli-nak.

Összetört a szívem miattuk, mert láttam, mennyire megviselte őket az első alkalom, és nagyon nehéz volt újra átélni ezt velük

- nyilatkozta Katie.

Greg és katie úgy döntöttek, hogy megosztják történetüket, hogy másokat is figyelmeztessenek a korai felismerés fontosságára, ami javíthatja a túlélési esélyeket is.

Az agydaganat kezelési lehetőségei a daganat típusától, méretétől és elhelyezkedésétől is függ. A gyakori kezelések közé tartozik a műtét és a sugárterápia. A tünetek a daganat méretétől és elhelyezkedésétől függnek, és lehetnek közöttük fejfájás, hányinger vagy hányás, szemproblémák és egyensúlyzavarok. Egyéb tünetek lehetnek még beszédproblémák, erős fáradtságérzet, személyiség- vagy viselkedésváltozások, valamint rohamok - számolt be róla a Mirror.