„A karácsonyi séta megmentette nyolcéves fiam életét”
Ha ezt nem veszi észre az anyuka, a fia már lehet nem élne.
Ania Hough elmondta, hogy nyolcéves fia, Jamie Hough még 2023 októberében kezdett először fejfájásra panaszkodni, majd hányni kezdett. Kezdetben a kétgyermekes anya azt hitte, hogy a fiú az iskolában elkapott egy vírust, de nagyon aggódott érte, ezért felhívta a 111-et, és bevitte a kentbeli Maidstone Kórház sürgősségi osztályára.
Az anyuka azt hitte fia „butáskodik” séta közben, nem erről volt szó
A 42 éves nő állítása szerint a fián nem végeztek vizsgálatokat, a tüneteit a gyomorfertőzés okozta kiszáradásnak tulajdonították. Amikor Jamie „szórványos” fejfájásai naponta jelentkezni kezdtek, Ania elvitte őt egy háziorvoshoz, ahol állítása szerint azt mondták neki, hogy migrénben szenved.
A következő két hónapban Ania Calpolt adott fiának a fájdalom enyhítésére, miközben várták a neurológus kórházi beutalóját, amely szerinte soha nem érkezett meg. Amikor Jamie karácsony napján fejfájással ébredt, Ania javasolta, hogy menjenek reggel sétálni, mert úgy gondolta, hogy a friss levegő jót fog tenni.
De amikor Jamie elkezdte húzni az egyik lábát, és ragaszkodott hozzá, hogy nem „bolondozik”, az ingatlanfejlesztő cég adminisztratív munkatársa sietve visszavitte a sürgősségire. Ott egy CT-vizsgálat rendellenes agyi aktivitást mutatott ki, és Jamie-t átszállították a londoni King's College Kórházba, ahol egy kimerítő, 12 órás agyműtéten esett át.
A biopszia eredményei szerint egy gyorsan növekvő, 6 cm x 5 cm méretű rákos agydaganata volt, amelyet choroid plexus carcinoma néven ismernek. Most, hogy Jamie már rákmentes, Ania megosztja fia történetét, hogy arra ösztönözze a szülőket, hogy ha gyermekük állandó fejfájásra panaszkodik, akkor ragaszkodjanak a vizsgálatokhoz.
A fejfájások egyre rosszabbak és gyakoribbak lettek, már naponta jelentkeztek. Karácsony reggelén felébredt, ugrált az ágyon, és kibontotta az ajándékokat. Lementünk a földszintre, és azt mondta, hogy fáj a feje, ezért adtam neki gyógyszert. Gondoltam, a friss levegő jót fog tenni neki, ezért felvettük a csizmáinkat, és elindultunk karácsonyi reggeli sétára. A fejfájás nem múlt el, és panaszkodni kezdett, hogy fáj az állkapcsa a füle közelében, ami korábban soha nem fordult elő. Ahogy elindultunk visszafelé, elkezdte húzni a lábát. Mondtam neki, hogy hagyja abba a butáskodást, és járjon rendesen, de azt mondta, hogy rendesen jár. Ahogy a kocsihoz sétáltunk, hányt, majd elszundított a sürgősségire menet
- emlékezett vissza az anyuka.
A december 26-i első műtét után Jamie-n egy második, 12 órás agyműtétet hajtottak végre, melynek során a daganat többi részét eltávolították 2024. január 12-én. Jamie 2024. szeptember 29-én fejezte be utolsó kemoterápiás kezelését, majd 2024 novemberében hivatalosan is tünetmentesnek tekintették - írja a Mirror.
