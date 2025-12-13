„Orvosi hiba?!” – Egy 14 éves fiú hónapokig panaszkodott fejfájásra, majd összeesett: ekkor derült ki a döbbenetes igazság

Max közel egy évig küzdött heves fejfájásokkal, amelyek miatt rendszeresen ki kellett mennie az óráról. Többször is orvoshoz vitték, ahol a család szerint a panaszokat „normál tinédzser migrénnek” tulajdonították, és ibuprofent javasoltak. A család szerint a tragédia elkerülhető lett volna.

Fejfájása jelezte a tini agydaganatát / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Stephen Hall, a fiú édesapja még mindig nem tudja felfogni, hogyan történhetett mindez.

„Olyan, mintha egy rémálomban lennél, amiből fel akarsz ébredni, de nem tudsz, mert benne élsz. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy valaki hónapokon át panaszkodik fejfájásra, és senkinek nem jut eszébe egy vizsgálat… csak hogy kizárják a legrosszabbat” – mondta megtörten.

A roham, ami mindent megváltoztatott a fejfájások után

2025 november 27-én Max otthon hirtelen összeesett és rohamot kapott. A mentőúton újabb rohama volt, lélegeztetőgépre került, majd átszállították Nottinghambe, az intenzív osztályra. Két nappal később a CT- és MRI-vizsgálatok kimutatták: nagy, műthetetlen agydaganat, ráadásul az agy kommunikációért, beszédért és memóriáért felelős részén.

„A specialista azt mondta, már régóta ott lehetett. A rövid távú memóriája egyre rosszabb. Reggel már kétszer volt rosszul, fáradt, és elkezdett összemosni szavakat. Ő még mindig Max, csak lassabb… és ez szívszaggató” – emlékezett vissza Stephen.

A fiú jelenleg a biopszia eredményeire vár, miközben állapota romlik. Mindezek ellenére a család szerint Max továbbra is hihetetlenül pozitív és bátor. A család GoFundMe-kampányt indított, hogy Max immunterápiát kaphasson Németországban – a kezelést ugyanis az NHS nem finanszírozza. Stephen így fogalmazott:

„Ő egy csodálatos gyerek. Mindenki szereti. Sok barátja van, népszerű az iskolában. Mi csak azt akarjuk, hogy megkezdődhessen a kezelés, mielőtt romlik az állapota.”

Majd hozzátette: „Azt sem akarjuk, hogy mások átélték ugyanazt, amit mi. Ha elkerülhető lett volna… az egész egyszerűen rossz.”

A kórház reagált

A Northamptonshire Egyetemi Kórházak csoportjának orvosigazgatója, Hemant Nemade közleményben reagált: