RETRO RÁDIÓ

„Régen mindennap megöleltem a testvéremet munka után – most végstádiumú rákos vagyok.”

A testvére ölelése ölhette meg a nagymamát, akinek szívszorító vallomása az azbeszt okozta halálos betegségről szól. Rákos lett Marie.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.06. 18:00
testvér rák Marie Pickup ölelés

Egy 68 éves nagymama, Marie Pickup élete egyik legártatlanabb szokásáról – a testvérének adott mindennapi ölelésről – derült ki, hogy végzetes következményekkel járt. Az orvosok szerint halálos azbesztexpozíció okozta a rákját – mindezt évtizedekkel később.

Rákos lett a testvérét ölelgető nő.
Ártatlan hétköznapi szokásnak lett végzetes következménye. Rákos lett a testvérét ölelgető nő / Fotó: Pexels

„Soha nem gondoltam volna, hogy egy ölelés ilyen tragédiához vezethet” – mondta könnyeivel küszködve a háromgyermekes Marie Pickup, aki jelenleg végstádiumú rák ellen küzd.

A nő tavaly egy rutinvizsgálaton vett részt, ahol az orvosok döbbenetes felfedezést tettek: hashártya-mesotheliomát, vagyis azbeszt okozta halálos rákfajtát diagnosztizáltak nála.

Marie azt gyanítja, hogy betegsége nem munkahelyi, hanem otthoni eredetű – pontosabban a testvére szeretetteljes öleléseiből eredhet.

Mindennap megöleltem, amikor hazaért a munkából. Tele volt porral, de sosem gondoltam, hogy ez veszélyes lehet” – idézte fel Marie.

A testvére az 1980-as években dolgozott asztalosként a Blackburn Corporationnél, ahol gyakori volt az azbeszt használata. Emlékszem, ahogy anyám kirázta a poros ruháit a konyhában. Ma már tudom, hogy az a por halálos is lehetett.

Az azbeszt, amit az építőiparban használtak, ma már az egyik legveszélyesebb rákkeltő anyagnak számít, és akár évtizedekkel a kitettség után is halálos betegségeket okozhat.

Íme a ráktól szenvedő Marie

Marie most ügyvédei segítségével próbálja kideríteni, hogyan érhette őt a végzetes expozíció. Ügyvédje, Helen Tomlin így nyilatkozott:

„Marie története tragikus figyelmeztetés mindannyiunk számára: az azbeszt nemcsak a munkásokat, hanem a családtagokat is sújthatja – akár egy ártatlan ölelésen keresztül is.”

A nagymama ma már nem tud kertészkedni vagy a férjével hajókázni, ahogy régen.Csak szeretném tudni, miért történt ez, és hogy másokat megkíméljenek ettől a szenvedéstől.

Sokkoló valóság: az azbeszt még ma is több ezer életet követel évente – és gyakran nem azokét, akik közvetlenül dolgoztak vele.

(VIA)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu