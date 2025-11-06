„Régen mindennap megöleltem a testvéremet munka után – most végstádiumú rákos vagyok.”

Egy 68 éves nagymama, Marie Pickup élete egyik legártatlanabb szokásáról – a testvérének adott mindennapi ölelésről – derült ki, hogy végzetes következményekkel járt. Az orvosok szerint halálos azbesztexpozíció okozta a rákját – mindezt évtizedekkel később.

Ártatlan hétköznapi szokásnak lett végzetes következménye. Rákos lett a testvérét ölelgető nő / Fotó: Pexels

„Soha nem gondoltam volna, hogy egy ölelés ilyen tragédiához vezethet” – mondta könnyeivel küszködve a háromgyermekes Marie Pickup, aki jelenleg végstádiumú rák ellen küzd.

A nő tavaly egy rutinvizsgálaton vett részt, ahol az orvosok döbbenetes felfedezést tettek: hashártya-mesotheliomát, vagyis azbeszt okozta halálos rákfajtát diagnosztizáltak nála.

Marie azt gyanítja, hogy betegsége nem munkahelyi, hanem otthoni eredetű – pontosabban a testvére szeretetteljes öleléseiből eredhet.

„Mindennap megöleltem, amikor hazaért a munkából. Tele volt porral, de sosem gondoltam, hogy ez veszélyes lehet” – idézte fel Marie.

A testvére az 1980-as években dolgozott asztalosként a Blackburn Corporationnél, ahol gyakori volt az azbeszt használata. „Emlékszem, ahogy anyám kirázta a poros ruháit a konyhában. Ma már tudom, hogy az a por halálos is lehetett.”

Az azbeszt, amit az építőiparban használtak, ma már az egyik legveszélyesebb rákkeltő anyagnak számít, és akár évtizedekkel a kitettség után is halálos betegségeket okozhat.

Íme a ráktól szenvedő Marie

Marie most ügyvédei segítségével próbálja kideríteni, hogyan érhette őt a végzetes expozíció. Ügyvédje, Helen Tomlin így nyilatkozott:

„Marie története tragikus figyelmeztetés mindannyiunk számára: az azbeszt nemcsak a munkásokat, hanem a családtagokat is sújthatja – akár egy ártatlan ölelésen keresztül is.”

A nagymama ma már nem tud kertészkedni vagy a férjével hajókázni, ahogy régen. „Csak szeretném tudni, miért történt ez, és hogy másokat megkíméljenek ettől a szenvedéstől.”

Sokkoló valóság: az azbeszt még ma is több ezer életet követel évente – és gyakran nem azokét, akik közvetlenül dolgoztak vele.

