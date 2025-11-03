„Apukája 3 éve elhunyt! Én agyvérzést kaptam. A kisfiam leukémiás. Ez minden szülő rémálma”

A leukémia, más néven fehérvérűség vagy vérrák a vérképző rendszer rosszindulatú daganatos megbetegedése, melyre a vérképzésben részt vevő csontvelői sejtek kontrollálatlan szaporodása jellemző. Ez a felfoghatatlan betegség az, ami megtámadta a kis Ádámot.

Ádám bátran küzd a leukémia ellen / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash



Először laktózérzékenysége derült ki, jelenleg pedig lisztérzékenység miatt vizsgálják. Ádám leukémiájára 2023. májusában derült fény. Korábban az örökmozgó és vidám kisfiú sokat kezdett panaszkodni fejfájásra. Akkor vitte el édesanyja a háziorvosához.

„Rettegve vártuk az eredményt. 2023. május 04-én megtudtuk a diagnózist, B – sejtes akut Lymphoblastos leukémia. Rettenetesen lesújtott a diagnózis. Hogyan tovább? Kezelhető? Meggyógyul? Csupán ennyit tudtam kérdezni a doktor úrtól. Egyedül nevelem Ádámot és nővérét. Apukájuk 3 éve elhunyt! Én 2022-ben agyvérzést kaptam és most itt a hír, hogy kisfiam beteg, leukémiás. Minden szülő rémálma ez. ” - mesélte a remény alapítványnak a kétségbeesett édesanya.

Ádám kezelése ezután kezdetét vette, portot ültettek be a szervezetébe, és másfél évig kemoterápiára is szüksége volt. Heteken keresztül nem mehetett haza, átmenetileg a kórház lett az otthona. A lumbálásokat csak altatásban tudták neki elvégezni. Rengeteg kezelésen estet át.

Ádám bátran küzd a leukémia ellen

„Szégyellte, hogy kihullott a haja vagy épp felszedett pár kilót a gyógyszerektől, de mindezek ellenére hősiesen csinált minden kezelést végig. Sajnos mozgása nehézkes a csontritkulás miatt, eltört a keze, zúzódás van a lábán. Havonta járunk kontrollra” – mesélte Ádám anyukája, aki egyedül neveli a gyermekeit.

Ha segíteni szeretnél Ádámon és családján azt a Remény Alapítványon keresztül teheted meg.