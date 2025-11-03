RETRO RÁDIÓ

„Apukája 3 éve elhunyt! Én agyvérzést kaptam. A kisfiam leukémiás. Ez minden szülő rémálma”

Összetörten kért segítséget egy édesanya. Ádám bátran küzd a leukémia ellen, azonban segítségre szorul.

A leukémia, más néven fehérvérűség vagy vérrák a vérképző rendszer rosszindulatú daganatos megbetegedése, melyre a vérképzésben részt vevő csontvelői sejtek kontrollálatlan szaporodása jellemző. Ez a felfoghatatlan betegség az, ami megtámadta a kis Ádámot. 

Ádám bátran küzd a leukémia ellen
Először laktózérzékenysége derült ki, jelenleg pedig lisztérzékenység miatt vizsgálják. Ádám leukémiájára 2023. májusában derült fény. Korábban az örökmozgó és vidám kisfiú sokat kezdett panaszkodni fejfájásra. Akkor vitte el édesanyja a háziorvosához. 

„Rettegve vártuk az eredményt. 2023. május 04-én megtudtuk a diagnózist, B – sejtes akut Lymphoblastos leukémia. Rettenetesen lesújtott a diagnózis. Hogyan tovább? Kezelhető? Meggyógyul? Csupán ennyit tudtam kérdezni a doktor úrtól. Egyedül nevelem Ádámot és nővérét. Apukájuk 3 éve elhunyt! Én 2022-ben agyvérzést kaptam és most itt a hír, hogy kisfiam beteg, leukémiás. Minden szülő rémálma ez. ” - mesélte a remény alapítványnak a kétségbeesett édesanya. 

Ádám kezelése ezután kezdetét vette, portot ültettek be a szervezetébe, és másfél évig kemoterápiára is szüksége volt. Heteken keresztül nem mehetett haza, átmenetileg a kórház lett az otthona. A lumbálásokat csak altatásban tudták neki elvégezni. Rengeteg kezelésen estet át. 

„Szégyellte, hogy kihullott a haja vagy épp felszedett pár kilót a gyógyszerektől, de mindezek ellenére hősiesen csinált minden kezelést végig. Sajnos mozgása nehézkes a csontritkulás miatt, eltört a keze, zúzódás van a lábán. Havonta járunk kontrollra” – mesélte Ádám anyukája, aki egyedül neveli a gyermekeit. 

Ha segíteni szeretnél Ádámon és családján azt a Remény Alapítványon keresztül teheted meg. 

 

