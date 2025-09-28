Ezt látta a halál után a balesetben elhunyt nő: „Átmentem egy szivárványos alagúton”

Egy anyuka „visszatért a halálból” egy rettenetes baleset után, ami miatt 7,5 métert repült és horrorfilmbe illő sérüléseket szerzett. Savanah White és hétéves fia, Malakye épp egy kereszteződésben akartak átkelni szülővárosukban, Rockfordban (Illinois, USA), amikor egy autó elütötte őket az e-robogójukkal. Elmesélte, mit látott a halál után.

A halál után egy szivárványos alagúton kelt át / Fotó: Pexels

A szörnyű balesetben a 28 éves anya arca összetört, 26 arccsontja eltört, és agya egy része kilógott a homlokából. Csonttörés és tüdőösszeomlás mellett két stroke-ot és aneurizmát is szenvedett, ezért három hétig kórházban volt. Klinikailag halott volt, miután a szíve több mint egy percig nem vert. Egy ponton lelkészt hívtak, hogy feladja neki az utolsó kenetet, és megbeszélje a temetés részleteit a családjával. Ám az anya csodával határos módon visszatért a halálból – írja a The Sun.

A háromgyerekes édesanya, Savanah ezt mesélte élete legmeghatározóbb pillanatairól: „Egy perc 24 másodpercig klinikai halálban voltam.”

Az anyukát, miután magához tért, három héttel később engedték ki a kórházból. Most, egy évvel később, Savannah azt mondja, hogy a baleset maradandó nyomot hagyott rajta, de nem csak az arcán lévő sebhelyek formájában.

Ezt látta az édesanya a halál után

„Megváltoztatta az életfelfogásomat. Eszméletlen állapotban átmentem egy szivárványos alagúton, és olyan színeket és fényeket láttam, amik itt nem is léteznek. Mindent láttam: a Földet, a mennyországot, a poklot, minden dimenziót. Kiválaszthattam, hová akarok menni. Úgy döntöttem, hogy visszajövök a gyerekeimhez – áldottnak érzem magam, hogy megvolt ez a választási lehetőségem. De már nem vezetek. Túl félőssé váltam. Attól tartok, hogy egy mókus miatt fékezni kezdenék, és ezzel mindenkit veszélyeztetnék a kocsiban. Már az utcán sem merek egyedül átkelni. Valakinek velem kell jönnie. Még mindig tudok járni és teljesen működőképes vagyok, de poszttraumás stressz szindrómám van – még nem vagyok kész arra, hogy átkeljek az utcán” – mesélte Savannah, mit élt át.