Gönczi Gábor megszólalt a Tiszáról: „Köszönjük, de nem kérünk ebből”

Gönczi Gábor korábban a Háborúellenes Gyűlések állandó látogatója volt. Elmondása szerint ezek a találkozók azért kellettek, hogy az emberek megértsék a kormány legfontosabb üzenetét. A Háborúellenes Gyűlések ráébresztették az embereket arra, hogy sokan nem tudják, milyen út vezet a háború elkerülésére. A Borsnak arról számolt be a műsorvezető, hogy a Tisza Párt megszorító csomagja mennyivel nehezítené meg a magyarok helyzetét. Gönczi Gábort nagy megtiszteltetés érte.

Gönczi Gábor már szinte biztosra tudja mi lesz a Tisza megszorító csomag sorsa (Fotó: Bors)

Ez Gönczi Gábor véleménye

Ez már több éves hagyomány, természetesen nagy megtiszteltetés, hogy miniszterelnök úr minket és engem választ az évet lezáró és összegző beszélgetéséhez. Ráadásul ilyen háborús időkben különösen nagy jelentősége van annak, hogy megértsük az összefüggéseket. Senki sem szeretne háborút, de sokan nem tudják, milyen folyamatok vezetnek el ahhoz, hogy akaratunkon kívül mégis belekeveredjünk. Miniszterelnök úr világosan levezette, miért az a helyes út, amit a jelenlegi kormány képvisel

– mondta a Borsnak a műsorvezető. Ráadásul a legtöbb országban a gazdasági nehézségek és a háborúk idején inkább a megszorítások mellett döntenek. A magyar kormány ezzel ellentétben minden elképzelhető területen javítani próbálja a magyar állampolgárok helyzetét.

Ezért is lenne nagyon nagy baj, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, hiszen ők Európában egy olyan pártcsalád tagjai, akik nem ismerték fel a háborúhoz vezető folyamatok veszélyeit, és az Unióval együtt könnyen Magyarországot is belesodorhatják a fegyveres konfliktusba. Mindeközben pedig a megszorításokban és az adóemelésben hisznek, amit már számos szakértőjük egyértelművé tett a nyilatkozatában

– árulta el Gönczi Gábor.

A Háborúellenes Gyűlések jó lehetőséget biztosítottak arra, hogy a kormány is nagy erőket tudjon mozgósítani. Gönczi Gábor lapunknak elárulta, hogy a történelem ismétli önmagát, csak az emberek még nem veszik észre a jeleket.