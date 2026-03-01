RETRO RÁDIÓ

Új MR-vizsgáló a Semmelweis Egyetemen

A gyerekek számára félelmetesnek tűnhetnek bizonyos orvosi vizsgálatok.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 09:52
Módosítva: 2026.03.01. 13:18
semmelweis egyetem bodrogi gyula hankó balázs merkely béla

A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának új MR-vizsgálójában a gyerekeknek olyan barátságos és támogató környezetet tudnak biztosítani, amely a legmodernebb feltételeket teremti meg a gyógyulásukhoz, és segíti leküzdeni a vizsgálattól való félelmet. 

Ilyen hangulatos, tengeralattjárós váró fogadja a kis pácienseket az új MR-vizsgálóban  
Fotó: Semmelweis Egyetem

Az MR-vizsgálóhoz nemcsak az egyetem biztosított forrást, hanem komoly társadalmi összefogás is kísérte. A jótékonysági kampányban többek közt Bodrogi Gyula színművész is részt vett.

Számomra mindig öröm olyan kezdeményezésekben részt venni, ami a gyermekek gyógyulását segíti

– mondta az átadó ünnepségen.

Bodrogi Gyula és Fásy Ádám az új gyermek MR-vizsgáló átadásán Fotó: Semmelweis Egyetem

Az egyetemen minden második mágneses rezonancia vizsgálatot gyerekeken végeznek, és évente több száz oxigénhiánnyal, központi idegrendszeri betegséggel született vagy daganatos gyermeknek van szüksége MR-vizsgálatra. Az új MR-vizsgáló havonta akár 300 pácienst is tud fogadni. 

A „sárga tengeralattjáróba” bebújni a kis hősnek egészen más érzés, így a kényelmetlenséget is jobban elviseli Fotó: Semmelweis Egyetem

Az ünnepélyes átadón részt vett dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki köszöntőjében arról beszélt, hogy a Semmelweis Egyetem a rangsorokban a világ legjobb egy százalékában szerepel, az elmúlt évek során nemzetközi tudományos publikációs tevékenysége 70 százalékkal nőtt és Magyarország legkomplexebb, legjobb egészségügyi ellátója. 

Az orvosegyetemek között a világ 186., a világ összes egyeteme közül pedig a 272. helyen szerepel jelenleg, a kardiológiai tevékenysége a legjobb 30 között van, gyógyszerésztudományi tevékenysége pedig a 61. legjobb helyen áll a világon 

– sorolta dr. Hankó Balázs. – A cél, hogy 2030-ra a Semmelweis Egyetem a világ legjobb 100 egyeteme között szerepeljen és Közép-Európa és Európa egyik legjobb, legeredményesebb egészségügyi ellátója legyen” – emlékeztetett. 

A ma átadott gyermek-MR ötvözi a tradíciót, innovációt és a családokra, gyermekekre való figyelmet

– vélekedett a miniszter. Kitért rá, hogy a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt keretében 128,8 milliárdnyi fejlesztés valósult meg, illetve vár megvalósításra.

Átadták a Semmelweis Egyetem új gyermek MR-vizsgálóját Fotó: Semmelweis Egyetem

Fontos számunkra, hogy Európa egyik legrégebbi gyermekgyógyászati intézményében, a Gyermekgyógyászati Klinikánkon a legkorszerűbb tudással és a legfejlettebb technológiával, a legmagasabb szintű ellátással segítsük a beteg gyerekek gyógyulását. Arra is odafigyelünk, hogy a kezelések a lehető legkisebb megterhelést jelentsék a kis pácienseinknek, és a kórházban töltött időt, amennyire csak lehet, könnyebbé és barátságosabbá tegyük számukra

 – mondta köszöntőjében dr. Merkely Béla rektor. Emlékeztetett, hogy ez a fejlesztés egy jótékonysági kezdeményezéssel erősödött meg, amely 2024 végén indult. „A kampány során valódi társadalmi összefogás segítségével több mint 100 millió forint támogatás gyűlt össze, ami a teljes bekerülési költség 10 százaléka. Több mint 2100 magánszemély ajánlotta fel adója 1 százalékát, sokan egyéni támogatásokkal segítették az egyetemi forrásbevonással megvalósított beruházást, és számos hazai nagyvállalat is a kezdeményezés mellé állt” – részletezte a rektor. 

Ez az összefogás jól mutatja, hogy az egyetem által képviselt értékek messze túlmutatnak az intézmény falain: a jövő generációinak egészsége közös felelősségünk

 – hangsúlyozta dr. Merkely Béla. A rektor köszönetet mondott Bodrogi Gyulának, Ónodi Eszternek, Kamarás Ivánnak és Szabó Zsófinak, akik nyilvános szerepvállalásukkal segítették a gyűjtést.

A legmodernebb technológia segíti a gyermekek gyógyulását. Az új MR-vizsgáló ráadásul barátságos légkört teremt a gyermekek számára Fotó: Semmelweis Egyetem

Dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes, a Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója a váró és a vizsgáló gyermekbarát berendezése kapcsán hangsúlyozta: ez a dizájn nem puszta dekoráció. 

Ha egy gyermek azt érzi, hogy kalandra indul egy tengeralattjáróval az óceán mélyére, az már nemcsak a diagnosztika, hanem egyben a terápia kezdete is. A csúcskategóriás, három teslás MR-berendezés kiemelkedő szöveti felbontással rendelkezik, a legkorszerűbb diagnosztikát biztosítja

 – ismertette dr. Szabó Attila.

Az MR-vizsgálat egy mesébe ágyazva zajlik, a résztvevő gyerekek Bátorság oklevelet kapnak a végén  
Fotó: Semmelweis Egyetem

A gyermekek MR-vizsgálata speciális berendezést és szaktudást igényel, mivel testméretük, betegségeik és együttműködési képességük eltér a felnőttekétől; a modern készülék erősebb gradiensével és mesterséges intelligencián alapuló megoldásaival gyorsabb, jobb minőségű vizsgálatot tesz lehetővé, csökkentve az altatás idejét

– mondta el dr. Maurovich-Horvat Pál, a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója. Hozzátette, hogy ez a speciális képalkotó labor nagyjából egy év alatt készült el.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu