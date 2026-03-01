RETRO RÁDIÓ

Bebizonyosodott Magyar Péter lepaktált Ukrajnával – Videó

Itt vannak a letagadhatatlan bizonyítékok.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 10:35
Módosítva: 2026.03.01. 13:30
Magyar Péter ukrajna brüsszel

Bebizonyosodott, hogy Magyar Péter lepaktált Ukrajnával. Ukrajna azt akarja, hogy egy olyan kormány legyen Magyarországon, akit tudnak irányítani. 

Ukrán kormányzati források megerősítették a Politicónak: egyeztetnek Magyar Péter csapatával és elvárásaik is vannak. Magyar Péter pedig nem tud nemet mondani Brüsszelnek és Kijevnek. Ukrán pólóban tapsikoltak, pártszavazáson mondtak igent, Ukrajna EU-tagságára. Aztán Münchenben megegyeztek: leválasztják hazánkat az olcsó olajról. Aki ilyet művel, az minden magyar biztonságát kockáztatja!

 

