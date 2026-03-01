RETRO RÁDIÓ

A Barátság Kőolaj vezeték elzárásával támogatja Kijev a Tiszát

Ukrajna és a Brüsszeli vezetés azon dolgozik, hogy a magyar választásokat egy háborút támogató párt nyerje meg. Erről Menczer Tamás beszélt az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 11:52
Módosítva: 2026.03.01. 11:52
Háborúellenes Gyűlés Kijev Barátság kőolajvezeték Menczer Tamás

Menczer Tamás is részt vett a 11. Háborúellenes Gyűlésen, amelyet ez alkalommal Esztergomban rendeztek meg. A Fidesz kommunikációs igazgatója elmondta, Kijev azt próbálja elérni, hogy a magyar választásokat a brüsszeli és ukrán érdekeket kiszolgáló Tisza Párt nyerje meg.

Menczer Tamás
Menczer Tamás: ezer forintos benzinárakat akarnak az ukránok.  Fotó: Gáll Regina / MW

Menczer Tamás ezt mondta a Háborúellenes Gyűlésen

A Tisza támogatja a háborút, a háború finanszírozását, Ukrajna hosszú távú finanszírozását a magyarok pénzéből, Ukrajna uniós tagságát, és azt hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról. Így pedig a rezsicsökkentés eltörlését is támogatja a Tisza.

– mondta a kommunikációs igazgató, majd arról is beszélt, hogy a Tisza beállt a brüsszeli háborúpárti erőkhöz, ezért cserébe az Európai Unió vezetői és Kijev mindent megtesz azért, hogy támogassa a tiszás bábfigurákat. Ezért zárta el Zelenszkij a Barátság vezetéket, üzemanyaghiányt és ezer forintos benzinárat akar előidézni a választás előtt Magyarországon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
