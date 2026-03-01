A Barátság Kőolaj vezeték elzárásával támogatja Kijev a Tiszát
Ukrajna és a Brüsszeli vezetés azon dolgozik, hogy a magyar választásokat egy háborút támogató párt nyerje meg. Erről Menczer Tamás beszélt az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen.
Menczer Tamás is részt vett a 11. Háborúellenes Gyűlésen, amelyet ez alkalommal Esztergomban rendeztek meg. A Fidesz kommunikációs igazgatója elmondta, Kijev azt próbálja elérni, hogy a magyar választásokat a brüsszeli és ukrán érdekeket kiszolgáló Tisza Párt nyerje meg.
Menczer Tamás ezt mondta a Háborúellenes Gyűlésen
A Tisza támogatja a háborút, a háború finanszírozását, Ukrajna hosszú távú finanszírozását a magyarok pénzéből, Ukrajna uniós tagságát, és azt hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról. Így pedig a rezsicsökkentés eltörlését is támogatja a Tisza.
– mondta a kommunikációs igazgató, majd arról is beszélt, hogy a Tisza beállt a brüsszeli háborúpárti erőkhöz, ezért cserébe az Európai Unió vezetői és Kijev mindent megtesz azért, hogy támogassa a tiszás bábfigurákat. Ezért zárta el Zelenszkij a Barátság vezetéket, üzemanyaghiányt és ezer forintos benzinárat akar előidézni a választás előtt Magyarországon.
