A Barátság Kőolaj vezeték elzárásával támogatja Kijev a Tiszát

Menczer Tamás is részt vett a 11. Háborúellenes Gyűlésen, amelyet ez alkalommal Esztergomban rendeztek meg. A Fidesz kommunikációs igazgatója elmondta, Kijev azt próbálja elérni, hogy a magyar választásokat a brüsszeli és ukrán érdekeket kiszolgáló Tisza Párt nyerje meg.

Menczer Tamás: ezer forintos benzinárakat akarnak az ukránok. Fotó: Gáll Regina / MW

Menczer Tamás ezt mondta a Háborúellenes Gyűlésen

A Tisza támogatja a háborút, a háború finanszírozását, Ukrajna hosszú távú finanszírozását a magyarok pénzéből, Ukrajna uniós tagságát, és azt hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról. Így pedig a rezsicsökkentés eltörlését is támogatja a Tisza.

– mondta a kommunikációs igazgató, majd arról is beszélt, hogy a Tisza beállt a brüsszeli háborúpárti erőkhöz, ezért cserébe az Európai Unió vezetői és Kijev mindent megtesz azért, hogy támogassa a tiszás bábfigurákat. Ezért zárta el Zelenszkij a Barátság vezetéket, üzemanyaghiányt és ezer forintos benzinárat akar előidézni a választás előtt Magyarországon.