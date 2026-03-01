Olajszállító hajó gyulladt ki az Ománi-öbölben egy iráni támadás után – Videó
Hátborzongató felvételek láttak napvilágot az iráni támadások után.
A Skylight olajszállító hajó az Ománi-öbölben kigyulladt egy iráni támadás után – írja a The Caspian Post a CNN-re hivatkozva. Az ománi tengeri biztonsági központ szerint a hajót vasárnap Masandam partjaitól körülbelül öt tengeri mérföldre támadták meg. A hatóságok figyelemmel kísérik a helyzetet.
