Magyar turista beszélt a dubai rakétazáporról – Videó

Dubaj sem maradt ki az iráni háborúból. A turisták, köztük magyarok is ott ragadtak a légtérzár miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 14:10
Módosítva: 2026.03.01. 15:42
magyar turista dubaj háború

Az iráni háború miatt Dubajba most se be, se  kiutazni nem lehet, ezért rengeteg turista ott rekedt. A beszámolók szerint találat érte a dubaji repülőteret, valamint a népszerű Pálmaszigeten található Fairmont The Palm szállodát is. Rengeteg magyar turista is ott rekedt – írja a Ripost. 

Dubaj térségéből sokan nem tudnak most hazajönni

Több hotelben, főként a magasabb emeleteken megszálló vendégeket elővigyázatosságból leterelték a földszinti hallba és az éttermekbe. Az ott tartózkodók elmondása szerint a személyzet mindenhol nyugodt, udvarias és segítőkész, a magyar turistáknak is mindenben próbálnak támogatást nyújtani.

A hatóságok mindenkit arra kérnek, maradjanak fedett, zárt térben, mert ez jelenleg a legbiztonságosabb megoldás.

A dubaji állapotokról a közösségi médiában számolt be a magyar influenszer Varga Krisztián, ismertebb nevén Power X Aza. A magyar férfi videóban jelentkezett be a Pálmáról, ahol szállásuk is található.

Elmondta: hoteljük nagyon közel van ahhoz az épülethez, amelyet találat ért. A felvételen az utca túloldaláról mutatta a hotelt, ahol az incidens történt.

Mint láthatjátok, itt vagyunk. A szállásunk elég közel van ahhoz a hotelhoz, amit mindenki láthatott, az is itt van a Pálmon

– mondta, majd megköszönte mindenkinek az aggódó üzeneteket.
Hozzátette: annak ellenére, hogy közel vannak a helyszínhez, ők maguk nem látták a becsapódást. A környéken az emberek kijöttek az utcára, és néhány rendőrautó érkezett a helyszínre, de pánikot nem tapasztalt.

Varga Krisztián arról is beszélt: egyelőre senki nem tudja, mikor nyithatják meg újra a légteret, és mikor indulhatnak újra a járatok.

Nem tudunk semmit arról, mikor lehet ki- és beutazni. Most az a legfontosabb, hogy épségben legyünk

 – fogalmazott.

Dubajban sok magyar él és sokan kint is rekedtek a légtérzár miatt. 

Az Arab Emirátusokból 4144-en jelentkeztek eddig konzuli védelemre. Szijjártó Péter közölte: a térség magyar nagykövetségein folyamatos a munkavégzés, a call center emelt létszámmal működik, a térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt. Elmondta: a nagykövetségeink folyamatos kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal.

Magyarországon béke van, mert békepárti kormány van. A legfontosabb a magyar emberek biztonsága érdekében mindenféle háborúból való kimaradás, úgy az orosz–ukrán, mint a közel-keleti. A választások tétje is ez, hogy sikerül-e kimaradni a háborúból. Ezért a Fidesz a biztos választás, mert a béke pártján áll minden körülmények között.

 

 

