Lángokban áll a Burj Al Arab – Videó

A Burj Al Arab, Dubaji legikonikusabb szállodájaként ismert épület, vasárnap hajnalban iráni drónok támadásának áldozata lett, és lángokban állt.

Eltalálta egy drón Dubaj ikonikus épületét. Lángokban áll a Burj Al Arab Fotó: Videó

A 60 emeletes ötcsillagos szálloda, amely egy mesterséges szigeten áll a Jumeirah Beach közelében, az egyik volt a több épület közül, amelyeket az Egyesült Arab Emírségek ellen indított megtorló támadások során eltaláltak a hétvégén, miután az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen.

A 321 méter magas, vitorla alakú ikonikus épület, amely a világ hatodik legmagasabb szállodája, lángokban állt, miután eltalálta egy elfogott iráni drón törmeléke. Az eseményről készült felvételeken látható, hogy a 245 millió fontba kerülő ötcsillagos szálloda lángokban áll.

Lángokban áll a Burj Al Arab

A dubaji médiairoda közleménye szerint: „A dubaji illetékes hatóságok bejelentették, hogy egy drónt elfogtak, és annak töredékei kis tüzet okoztak a Burj Al Arab szálloda külső homlokzatán. A polgári védelmi csapatok sérülések nélkül tudták kezelni az esetet.”

𝐃𝐮𝐛𝐚𝐢 𝐀𝐢𝐫𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐁𝐮𝐫𝐣 𝐀𝐥 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐒𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐠𝐞 𝐀𝐦𝐢𝐝 𝐈𝐫𝐚𝐧𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐢𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞𝐬



Reports claim missile strikes damaged Dubai International Airport and Burj Al Arab. Authorities are assessing the situation amid regional… pic.twitter.com/A9mSAXBfYg — Analytics Insight (@analyticsinme) March 1, 2026

Négy ember megsérült, miután a dubaji nemzetközi repülőteret vasárnap hajnalban iráni támadás érte. A Közel-Keletre induló brit járatokat már korábban törölték, míg a dubaji és a dohai repülőterek minden járatot felfüggesztettek további értesítésig.

(VIA)