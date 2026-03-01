RETRO RÁDIÓ

Lángokban áll a Burj Al Arab – Videó

Dubaji legikonikusabb szállodájaként ismert épület, vasárnap hajnalban iráni drónok támadásának áldozata lett.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.01. 11:20
Módosítva: 2026.03.01. 13:40
egyesült arab emírségek egyesült államok dubaj burj al arab támadás

A Burj Al Arab, Dubaji legikonikusabb szállodájaként ismert épület, vasárnap hajnalban iráni drónok támadásának áldozata lett, és lángokban állt.

Lángokban áll a Burj Al Arab
Eltalálta egy drón Dubaj ikonikus épületét. Lángokban áll a Burj Al Arab Fotó: Videó

A 60 emeletes ötcsillagos szálloda, amely egy mesterséges szigeten áll a Jumeirah Beach közelében, az egyik volt a több épület közül, amelyeket az Egyesült Arab Emírségek ellen indított megtorló támadások során eltaláltak a hétvégén, miután az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen.

A 321 méter magas, vitorla alakú ikonikus épület, amely a világ hatodik legmagasabb szállodája, lángokban állt, miután eltalálta egy elfogott iráni drón törmeléke. Az eseményről készült felvételeken látható, hogy a 245 millió fontba kerülő ötcsillagos szálloda lángokban áll.

Lángokban áll a Burj Al Arab

A dubaji médiairoda közleménye szerint: „A dubaji illetékes hatóságok bejelentették, hogy egy drónt elfogtak, és annak töredékei kis tüzet okoztak a Burj Al Arab szálloda külső homlokzatán. A polgári védelmi csapatok sérülések nélkül tudták kezelni az esetet.”

Négy ember megsérült, miután a dubaji nemzetközi repülőteret vasárnap hajnalban iráni támadás érte. A Közel-Keletre induló brit járatokat már korábban törölték, míg a dubaji és a dohai repülőterek minden járatot felfüggesztettek további értesítésig.

(VIA)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu