Lángokban áll a Burj Al Arab – Videó

Dubaji legikonikusabb szállodájaként ismert épület, vasárnap hajnalban iráni drónok támadásának áldozata lett.
A Burj Al Arab, Dubaji legikonikusabb szállodájaként ismert épület, vasárnap hajnalban iráni drónok támadásának áldozata lett, és lángokban állt.
A 60 emeletes ötcsillagos szálloda, amely egy mesterséges szigeten áll a Jumeirah Beach közelében, az egyik volt a több épület közül, amelyeket az Egyesült Arab Emírségek ellen indított megtorló támadások során eltaláltak a hétvégén, miután az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen.
A 321 méter magas, vitorla alakú ikonikus épület, amely a világ hatodik legmagasabb szállodája, lángokban állt, miután eltalálta egy elfogott iráni drón törmeléke. Az eseményről készült felvételeken látható, hogy a 245 millió fontba kerülő ötcsillagos szálloda lángokban áll.
A dubaji médiairoda közleménye szerint: „A dubaji illetékes hatóságok bejelentették, hogy egy drónt elfogtak, és annak töredékei kis tüzet okoztak a Burj Al Arab szálloda külső homlokzatán. A polgári védelmi csapatok sérülések nélkül tudták kezelni az esetet.”
Négy ember megsérült, miután a dubaji nemzetközi repülőteret vasárnap hajnalban iráni támadás érte. A Közel-Keletre induló brit járatokat már korábban törölték, míg a dubaji és a dohai repülőterek minden járatot felfüggesztettek további értesítésig.
