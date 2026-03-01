5 napig küzdött az életéért, kanyarós lett a 3 éves fiú
Az anyuka az óvodára gyanakszik, pedig más fertőzött gyerek nem volt az intézményben. Élet és halál között lebegett a kanyarós kisfiú.
Hannah Steppel korábban nem hitte volna, hogy egy viktoriánus kori betegség miatt kerül majd életveszélybe ártatlan gyermeke. A kis Lenny-George feltehetően egy londoni óvodában kapta el a kanyarót, ami miatt kórházba került az életéért küzdve.
Az édesanyában akkor tudatosult, hogy valami nem stimmel, amikor Lennyért elment az óvodába, és azt mondták neki, hogy a fiú négyszer hányt. Másnap Lenny-George továbbra is hányt, ezért Hannah elvitte az orvoshoz, aki azt mondta, hogy valószínűleg vírusfertőzése van, és hazaküldte. Néhány nappal később Lenny testén kiütések jelentek meg, és fehér foltok keletkeztek a szájában.
Hannah visszament a háziorvoshoz, aki azt mondta, hogy Lenny-George valószínűleg kanyarós, és azt tanácsolta, maradjanak otthon, hogy ne terjedjen tovább a betegség. Lenny-George egyik pillanatról a másikra ernyedt el és többé nem reagált édesanyjának. Mentővel vitték kórházba. Az orvosok akkor közölték Hannahval, hogy valószínűleg nem éli meg a reggelt.
A 31 éves Hannah, aki egy fűtőipari cégnél dolgozik, így nyilatkozott: „Amikor a mentő megérkezett, azt mondták, ha nem hívtam volna őket, nem élte volna túl az éjszakát. A kórházban olyan rosszul volt, hogy öt napig csak aludt, szörnyű volt. Szörnyű volt, annyira sajnáltam, mert alig tért magához a kanyaróból. De most, hogy mindezt átélte, nagyon erős immunrendszere van.”
A londoni Suttonból származó anyuka most figyelmeztetni akarja a veszélyre a szülőket, ugyanis a kisfia hiába volt napra kész az oltásokból, mégis megtörtént a baj – írja a The Sun.
A brit egészségügyi biztonsági ügynökség (UKHSA) legfrissebb nyilvánosan közzétett adatai szerint idén eddig legalább 158 kanyarós esetet regisztráltak az országban. Az összes eset több mint kétharmada Londonban történt, ahol 104 megerősített fertőzést regisztráltak. A kanyarós esetek száma az elmúlt héten Angliában több mint 21 százalékra emelkedett.
