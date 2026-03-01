5 napig küzdött az életéért, kanyarós lett a 3 éves fiú

Hannah Steppel korábban nem hitte volna, hogy egy viktoriánus kori betegség miatt kerül majd életveszélybe ártatlan gyermeke. A kis Lenny-George feltehetően egy londoni óvodában kapta el a kanyarót, ami miatt kórházba került az életéért küzdve.

Élet és halál között lebegett a kanyarós kisfiú / Fotó: Freepik

Élet és halál között lebegett a kanyarós kisfiú

Az édesanyában akkor tudatosult, hogy valami nem stimmel, amikor Lennyért elment az óvodába, és azt mondták neki, hogy a fiú négyszer hányt. Másnap Lenny-George továbbra is hányt, ezért Hannah elvitte az orvoshoz, aki azt mondta, hogy valószínűleg vírusfertőzése van, és hazaküldte. Néhány nappal később Lenny testén kiütések jelentek meg, és fehér foltok keletkeztek a szájában.

Hannah visszament a háziorvoshoz, aki azt mondta, hogy Lenny-George valószínűleg kanyarós, és azt tanácsolta, maradjanak otthon, hogy ne terjedjen tovább a betegség. Lenny-George egyik pillanatról a másikra ernyedt el és többé nem reagált édesanyjának. Mentővel vitték kórházba. Az orvosok akkor közölték Hannahval, hogy valószínűleg nem éli meg a reggelt.

My baby picked up a Victoria bug at nursery https://t.co/PWszZKTztb — K.B. (@KB97783357) March 1, 2026

A 31 éves Hannah, aki egy fűtőipari cégnél dolgozik, így nyilatkozott: „Amikor a mentő megérkezett, azt mondták, ha nem hívtam volna őket, nem élte volna túl az éjszakát. A kórházban olyan rosszul volt, hogy öt napig csak aludt, szörnyű volt. Szörnyű volt, annyira sajnáltam, mert alig tért magához a kanyaróból. De most, hogy mindezt átélte, nagyon erős immunrendszere van.”

A londoni Suttonból származó anyuka most figyelmeztetni akarja a veszélyre a szülőket, ugyanis a kisfia hiába volt napra kész az oltásokból, mégis megtörtént a baj – írja a The Sun.