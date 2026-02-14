Egyetlen karcolás miatt, majdnem elvesztette a lábát egy édesapa: „Nem tudtam járni”

Amikor Wez Aldridge egy baráti nyaraláson Spanyolországban felsértette a bal lábát, még fogalma sem volt róla, hogy egy rémálom veszi kezdetét. Pár nappal később a 38 éves férfi lába rothadásnak indult. Annyira feldagadt, hogy állítólag úgy nézett ki, mint egy elefántlába, ami mindjárt szétszakad. Így lett egyetlen karcolásból örökre szóló életveszély.

Egyetlen karcolás okozta az életre szóló bajt / Fotó: SIRAPHOL S. / Freepik

Wez 2023 februárjában volt nyaralni Tenerifén, amikor a baleset történt. Wez elmondta, hogy a lába már a hazafelé tartó repülőúton elkezdett duzzadni, de ő ezt a légnyomásnak és egy kiütésnek tulajdonította. A bizsergés másnap kezdődött. Otthon a lába tovább romlott. A diagnózis után az orvosok vonalat húztak a térde alá, és figyelmeztették: ha a fertőzés eléri ezt a pontot, amputálni kell a lábát, hogy életben maradjon.

„Megkarcoltam a lábam a medence galvanizált fém lépcsőjén, miközben kijöttem a vízből, de nem tulajdonítottam neki jelentőséget – nem is vérzett” – mesélte Wez.

Az orvosok megállapították, hogy a háromgyermekes apának vérmérgezése és súlyos bakteriális bőrfertőzése (cellulitisze) van, amely valószínűleg a nyaraláson szerzett 2 centiméteres horzsoláson keresztül jutott a szervezetébe.

„Nagyon féltem, és azt hittem, hogy le fogják vágni a lábam. Elkezdtem azon gondolkodni, hogyan élem majd tovább az életem láb nélkül. (...) Olyan volt, mintha valaki kést döfött volna a lábamba, és csavargatná. Nem tudtam járni, így ágyhoz kötve feküdtem” – emlékezett vissza a megpróbáltatásokra Wez, a manchesteri kamionsofőr.

Wez nem tudja pontosan, hogy a fertőzést a medencelépcső baktériumai okozták-e, vagy valami a levegőből került a sebbe. Most egy lipodermatosclerosis nevű gyulladásos betegsége maradt, ami fájdalmas fellángolásokat okozhat, és akár később az amputációhoz is vezethet.

A furcsa állapotot gyakran nevezik „pezsgősüveg-lábnak”, mert a végtag annyira megduzzad, hogy fordított üvegre hasonlít. Wez az elmúlt két évben kétszer is kórházba került ilyen fellángolással, anélkül, hogy megsérült volna, ezért attól tart, hogy egyszer elkerülhetetlen lesz a műtét.

