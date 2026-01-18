Legyőzte a rákot a nő, elárulta a titkát: „Megmentette az életem”

Egy mellrákkal diagnosztizált nő szerint a súlyemelés adta neki a gyógyuláshoz a legjobb esélyt. Az 52 éves Dawn Williams napjainkra már rákmentes, és a sportnak köszönheti, hogy önbizalmat és erőt adott neki a kimerítő kemoterápiához. Ennek köszönhetően legyőzte a rákot.

Legyőzte a rákot a nő, elárulta, hogy mi adott neki hozzá erőt Fotó: Pexels/Illusztráció

Legyőzte a rákot a nő, a súlyemelés adott neki hozzá erőt

„A sport felvétele és az edzések folytatása megmentette az életemet” – mondta Williams, hozzátéve, hogy ez mind fizikailag, mind mentálisan jót tett neki.

2025 decemberében aranyérmet nyert kategóriájában az angol súlyemelő- bajnokságon. Négy aranyérmet nyert súlyemelésben, ebből hármat a rákdiagnózis után. De alig több mint két évvel korábban Williamsnél 3. stádiumú mellrákot diagnosztizáltak, és kettős mastektómián kellett átesnie.

„Szerintem minden nő számára elég ijesztő, ha megtudja, hogy mellrákja van. Azt hiszem, az első reakcióm az volt, hogy vajon az életem valaha is ugyanolyan lesz-e?” – mondta.

Amikor Williams megkapta a diagnózist, úgy döntött, hogy ha fitt és erős marad, az a lehető legjobb esélyt adja neki a betegségből való felépülésre. Még a kemoterápia megkezdése előtt két héttel is részt vett egy brit bajnokságon, és a kezelés alatt is folytatta az edzéseket.

Az edzője Sam Heenan Williams elmondta, hogy a sport javíthatja a csontsűrűséget és a kötőszövetek erősségét is.

„Sok ember gyengébb lesz a kemoterápia után, de mi úgy alakítottuk ki az edzésprogramját, hogy ő valójában erősebb lett” – tette hozzá.

Williams arra szeretné ösztönözni a nőket, hogy próbálják ki ezt a sportot, különösen azok, akik rákkezelésen vesznek részt. Szerinte a testmozgás segít kezelni a mellékhatásokat, valamint javítja mentális egészségét.

„A fitnesz segít koncentrálni, és koncentrálni kell. Minden fajta kezelés egy folyamat, és erősnek kell maradni” – zárta sorait a súlyemelő nő a BBC-nek.