Rossz szívvel született Jasmin kisfia, az orvosok lemondtak róla

Egy kisgyermek az Egyesült Államokba repült egy életmentő műtétre, miután édesanyja 1,5 millió fontot (Kb. 666 millió forint) gyűjtött össze. Ebben nem akárki, hanem maga Ryan Reynolds hollywoodi színész is segítséget nyújtott, valamint a Wrexham FC. Így fogtak össze a rossz szívvel született babáért.

A most egyéves Ollie Roberts összetett szívfejlődési rendellenességgel született. A brit sebészek közölték a szeretteivel, hogy nem tudják megoperálni. Egyszerűen lemondtak róla. Azonban a pici családja nem volt hajlandó feladni a reményt. Édesanyja, Jasmin, adománygyűjtést indított az amerikai kezelés finanszírozására!

A Shropshire megyei Gobowenben élő Ollie egy 11 órás repülőúttal érkezett a napokban Stanfordba, Kaliforniába, és a héten esik át az első műtét előtti vizsgálatokon. A remények szerint két hónapon belül hazatérhet, a kezelés második szakaszát pedig az Egyesült Királyságban végzik majd el.

Jasmin így nyilatkozott:

„Nagyon hálásak vagyunk. Ez a lehető legjobb értelemben volt elsöprő. Rengeteg üzenetet kaptam, és annyian támogatnak. Egyszerűen nem tudok mindenkinek válaszolni, annyi üzenet érkezett.”

