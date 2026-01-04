„Egy apró vérfiola mentette meg az életemet egy ritka rák után”
Nem tudott egyedül enni, járni is alig bírt. Csodának köszönheti, hogy legyőzte a ritka rákot a fiatal nő.
A most 20 éves Lyra Cassellnél négy évvel ezelőtt két csomót fedezett fel a testén. Egy ritka rák miatt alakultak ki, sőt mondhatni az egyik legritkább vérdaganatos betegséggel diagnosztizálták. Akkor mindössze 16 éves volt és tanuló.
Miután Cassellnél prekurzor T-sejtes limfoblasztos leukémiát diagnosztizáltak, heti öt napon át, hat héten keresztül kemoterápiát kapott a liverpooli Alder Hey Gyermekkórházban. Később azonban közölték vele, hogy köldökzsinórvér-transzplantációra lesz szüksége, ezért átszállították a Royal Manchester Gyermekkórházba, amely azon kevés egészségügyi intézmény egyike, ahol ezt az eljárást el tudják végezni.
Furcsa belegondolni, hogy ha egy anya egy spanyol kórházban 2010-ben nem dönt úgy, hogy felajánlja azt a vért, akkor nem lett volna jövőm. Maga a transzplantátum egy apró vérfiola volt, ennyi. Még most is hihetetlennek tartom, hogy ez az apró fiola mentette meg az életemet
– mondta a liverpooli Ms Cassell.
A szülők dönthetnek úgy, hogy gyermekük köldökzsinórját felajánlják egy vérbanknak – és ezzel akár életet is menthetnek. Az NHS Köldökzsinórvér Bankja szerint a köldökzsinórvér gazdag őssejtekben, és életveszélyes betegségekben szenvedő páciensek kezelésére használható.
Ms Cassell a transzplantációt követő első négy hetet „nehéznek” írta le.
„Nagyon erős gyógyszereket kaptam, és teljesen kábultnak éreztem magam. Nem tudtam enni, ezért táplálócsövet kaptam; a kemoterápia és a besugárzás károsította az idegeimet, ami – a hosszú ideig tartó mozdulatlansággal együtt – azt jelentette, hogy alig tudtam járni” – mondta, majd hozzátéve elárulta, mi az ami megnyugvást ad neki: „Megnyugvást ad, hogy az én diagnózisom másokon is segített”
Felépülése azóta arra inspirálta, hogy az NHS-nél ergoterapeutaként kezdjen új karriert. Sőt a diagnózisa sok barátját és családtagját arra ösztönözte, hogy donornak jelentkezzenek - írja a BBC.
