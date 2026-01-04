„Egy apró vérfiola mentette meg az életemet egy ritka rák után”

A most 20 éves Lyra Cassellnél négy évvel ezelőtt két csomót fedezett fel a testén. Egy ritka rák miatt alakultak ki, sőt mondhatni az egyik legritkább vérdaganatos betegséggel diagnosztizálták. Akkor mindössze 16 éves volt és tanuló.

Tizenkét évvel ezelőtt egy spanyol édesanya önzetlen döntése mentette meg a ritka rákos nő életét / Fotó: Pexels

Miután Cassellnél prekurzor T-sejtes limfoblasztos leukémiát diagnosztizáltak, heti öt napon át, hat héten keresztül kemoterápiát kapott a liverpooli Alder Hey Gyermekkórházban. Később azonban közölték vele, hogy köldökzsinórvér-transzplantációra lesz szüksége, ezért átszállították a Royal Manchester Gyermekkórházba, amely azon kevés egészségügyi intézmény egyike, ahol ezt az eljárást el tudják végezni.

Furcsa belegondolni, hogy ha egy anya egy spanyol kórházban 2010-ben nem dönt úgy, hogy felajánlja azt a vért, akkor nem lett volna jövőm. Maga a transzplantátum egy apró vérfiola volt, ennyi. Még most is hihetetlennek tartom, hogy ez az apró fiola mentette meg az életemet

– mondta a liverpooli Ms Cassell.

A szülők dönthetnek úgy, hogy gyermekük köldökzsinórját felajánlják egy vérbanknak – és ezzel akár életet is menthetnek. Az NHS Köldökzsinórvér Bankja szerint a köldökzsinórvér gazdag őssejtekben, és életveszélyes betegségekben szenvedő páciensek kezelésére használható.

Csodának köszönheti, hogy legyőzte a ritka rákot

Ms Cassell a transzplantációt követő első négy hetet „nehéznek” írta le.

„Nagyon erős gyógyszereket kaptam, és teljesen kábultnak éreztem magam. Nem tudtam enni, ezért táplálócsövet kaptam; a kemoterápia és a besugárzás károsította az idegeimet, ami – a hosszú ideig tartó mozdulatlansággal együtt – azt jelentette, hogy alig tudtam járni” – mondta, majd hozzátéve elárulta, mi az ami megnyugvást ad neki: „Megnyugvást ad, hogy az én diagnózisom másokon is segített”

Felépülése azóta arra inspirálta, hogy az NHS-nél ergoterapeutaként kezdjen új karriert. Sőt a diagnózisa sok barátját és családtagját arra ösztönözte, hogy donornak jelentkezzenek - írja a BBC.