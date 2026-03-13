Orbán Viktor: Ha Zelenszkij elutasítja őket, az felér egy beismeréssel!

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: ötpontos Fidesz-előny egy hónappal a választás előtt

Most már tényleg mindenki visszaszámol: harminc nap múlva választás. A XXI. Század Intézet legfrissebb kutatásából kiderül, hogy áll az az öt párt, amely képes volt arra, hogy országos listát állítson, és az is kiderült, hogy lehet még intenzívebb a kampány.