RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ha Zelenszkij elutasítja őket, az felér egy beismeréssel!

A miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték kapcsán jelentkezett egy videóval.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 11:15
Barátság kőolajvezeték Zelenszkij ukrajna Orbán Viktor

Orbán Viktor egy fontos videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben a Barátság kőolajvezeték helyzetéről beszél, illetve elmondja, hogy az ukránok bármire képesek, de a magyarokat csak a tények érdeklik, ezért is akarjuk leellenőrizni a dolgokat, hogy kiderüljön, milyen állapotban van a vezeték.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A szakértőink már Ukrajnában, hogy megvizsgálják a Barátság vezetéket. Ha Zelenszkij elutasítja őket, az felér egy beismeréssel!

- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Íme a kormányfő videója:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu