Orbán Viktor: Ha Zelenszkij elutasítja őket, az felér egy beismeréssel!
A miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték kapcsán jelentkezett egy videóval.
Orbán Viktor egy fontos videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben a Barátság kőolajvezeték helyzetéről beszél, illetve elmondja, hogy az ukránok bármire képesek, de a magyarokat csak a tények érdeklik, ezért is akarjuk leellenőrizni a dolgokat, hogy kiderüljön, milyen állapotban van a vezeték.
A szakértőink már Ukrajnában, hogy megvizsgálják a Barátság vezetéket. Ha Zelenszkij elutasítja őket, az felér egy beismeréssel!
- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Íme a kormányfő videója:
