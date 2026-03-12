Szijjártó Péter: a Török Áramlat földgázvezeték kiiktatásával háromszorosára nőnének a rezsiköltségek

"Ebben a háborús világrendben globális energiaválságok határozzák meg az európai országok életét is. És sajnos úgy látjuk, hogy a globális energiaválság kapcsán megint Európa húzza a legrövidebbet, hiszen az iráni háború nyomán előállt arab kőolajszállítási bizonytalanságok mellett az orosz energiahordozók Európából történő kitiltása azt jelenti, hogy Európában várható a legnagyobb áremelkedés, Európában várható a legsúlyosabb gazdasági kihívás" - figyelmeztetett Szijjártó Péter.

Fotó: MW

"Nekünk, magyar kormánynak az a feladatunk, célunk, és ezt végre is fogjuk hajtani, hogy Magyarország kimaradjon ezekből a háborúkból, és a magyar embereket, a magyar családokat és a magyar gazdaságot megkíméljük ezeknek a háborúknak a hatásaitól" - folytatta.

A minisztérium közleménye szerint leszögezte, hogy a magyar-román együttműködésnek fontos része lesz a következő időszakban az energetikai kapcsolatok szorosabbra fonása.

Ezzel kapcsolatban pedig rámutatott, hogy tavaly Magyarország körülbelül másfélmilliárd köbméternyi földgázt vásárolt Románia irányából, és előrehaladott tárgyalásokat folytatnak arról, hogy a hamarosan kitermelésre kerülő fekete-tengeri mezőkből Magyarország is vásárolhasson.

Úgy vélekedett, hogy Ukrajna nem elégszik meg az olajblokáddal, teljes energiablokád alá akarják vonni Magyarországot, ezért támadták meg többször is a Török Áramlat földgázvezetéket.

Hogyha az ukránok az olaj- mellett gázblokád alá is tudják venni Magyarországot, az azt jelentené, hogy itt, Magyarországon, a családok rezsiköltségei azonnal a háromszorosára növekednének, hiszen a rezsicsökkentés alapját az olcsó orosz olaj és gáz jelenti

- szögezte le.

Szijjártó Péter érintette azt is, hogy ezen új háborús világrendben a magyarországi parlamenti választás jelentősége is megnő.

"Magyarország és Közép-Európa körül a háborúk szelét érzékeljük, és amikor a parlamenti választásról beszélünk, akkor az nemcsak Magyarország, hanem az egész magyar nemzet jövőjét befolyásolja. Ezért arra kérünk minden határon túl élő magyart, hogy vegyen részt a parlamenti választáson" - mondta.