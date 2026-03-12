Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter bizalmasa az olajblokádot elrendelő Naftogazt képviselte
Az olajblokádot nem hogy elítéli Melléthei-Barna Márton, hanem kifejezetten értük dolgozott korábban - így működik a Kijev-TISZA tandem.
Szentkirályi Alexandra Facebook posztjában elárulta: ukránpárti jogász van a Tisza listáján, aki korábban annak a Naftogáznak dolgozott, akik most a magyarok energiabiztonságát veszélyeztetik.
Az ukránpárti jogász is ott van a baloldal listáján!
A TISZA már nem is titkolja, kinek az oldalán állnak. Magyar Péter igencsak előkelő helyre pakolta választási névsorában azt a Melléthei-Barna Mártont, akinek korábbi munkahelye aktívan tevékenykedett az Ukrán Fejlesztési Alap létrehozásában, vagy képviselte Soros Györgyöt is.
De van itt súlyosabb ügy is. Pár éve ugyanez a cég képviselte bírósági perben azt a Naftogazt, aminek elnöke pár napja kerek perec kimondta, hogy eszük ágában sincs újraindítani a Barátság kőolajvezetéket.
Igen, egy ilyen helyen dolgozott a TISZA főjogásza. Ott, ahol NGO-kat pörgetnek csúcsra, ott, ahol Zelenszkij legfőbb bizalmasai ügyeskednek, vagy ahol a magyar családok energiabiztonságát veszélyeztetik.
Magyar Péter ismét lebukott. Egy olyan ember van szűk bizalmi körében, aki az olajblokádot nem hogy elítéli, hanem kifejezetten értük dolgozott korábban - így működik a Kijev-TISZA tandem.
Amíg a nemzeti kormány van, soha nem fogunk engedni egyetlen ukránpárti erőnek vagy Zelenszkij zsarolásának sem.
Az olajblokádot letörjük és kiállunk a magyar érdekek mellett, ezért is a Fidesz a biztos választás!
- írja Szentkirályi Alexandra a Facebookon.
