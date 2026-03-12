RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter bizalmasa az olajblokádot elrendelő Naftogazt képviselte

Az olajblokádot nem hogy elítéli Melléthei-Barna Márton, hanem kifejezetten értük dolgozott korábban - így működik a Kijev-TISZA tandem.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 12:57
Magyar Péter szentkirályi alexandra zelenszkij Melléthei-Barna Márton

Szentkirályi Alexandra Facebook posztjában elárulta: ukránpárti jogász van a Tisza listáján, aki korábban annak a Naftogáznak dolgozott, akik most a magyarok energiabiztonságát veszélyeztetik.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Szentkirályi Alexandra
Fotó: Gáll Regina / MW

Az ukránpárti jogász is ott van a baloldal listáján!


 

A TISZA már nem is titkolja, kinek az oldalán állnak. Magyar Péter igencsak előkelő helyre pakolta választási névsorában azt a Melléthei-Barna Mártont, akinek korábbi munkahelye aktívan tevékenykedett az Ukrán Fejlesztési Alap létrehozásában, vagy képviselte Soros Györgyöt is. 


 

De van itt súlyosabb ügy is. Pár éve ugyanez a cég képviselte bírósági perben azt a Naftogazt, aminek elnöke pár napja kerek perec kimondta, hogy eszük ágában sincs újraindítani a Barátság kőolajvezetéket. 


 

Igen, egy ilyen helyen dolgozott a TISZA főjogásza. Ott, ahol NGO-kat pörgetnek csúcsra,  ott, ahol Zelenszkij legfőbb bizalmasai ügyeskednek, vagy ahol a magyar családok energiabiztonságát veszélyeztetik. 


 

Magyar Péter ismét lebukott. Egy olyan ember van szűk bizalmi körében, aki az olajblokádot nem hogy elítéli, hanem kifejezetten értük dolgozott korábban - így működik a Kijev-TISZA tandem.


 

Amíg a nemzeti kormány van, soha nem fogunk engedni egyetlen ukránpárti erőnek vagy Zelenszkij zsarolásának sem. 


 

Az olajblokádot letörjük és kiállunk a magyar érdekek mellett, ezért is a Fidesz a biztos választás!

- írja Szentkirályi Alexandra a Facebookon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu