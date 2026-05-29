Sajtóközleményt adott ki a Pro Filii Alapítvány

Változtatás nélkül közöljük.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.29. 14:14
Módosítva: 2026.05.29. 14:15
Alább változtatás nélkül közöljük a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány sajtóközleményét.

Százmillió forinttal segít a Pro Filii Alapítvány a második negyedévben

A Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló szervezete folytatja pályázati keretek között zajló programját. A kuratórium döntése értelmében végül 31 pályázó részesült mintegy 100.000.000 forint dotációban.

A Pro Filii Alapítvány továbbra is a halmozottan hátrányos helyzetű családokat, beteg gyermekeket, magánszemélyeket segíti, továbbá támogatja az olyan civil és nonprofit szervezeteket, amelyek hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők szociális és egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához. A tárgyidőszakban a civil és nonprofit szervezetek közül 9 pályázat közel 53 millió forintot, míg 22 magánszemély több mint 47 millió forint össztámogatást kapott.

Az alapítvány többek között több agyi bénulással élő gyermek intenzív terápiájához, West-szindrómás koraszülött gyermek komplex mozgásszervi és neuromotoros rehabilitációjához, CTNNB1-szindrómával élő kislány komplex fejlesztő mozgásterápiájához, valamint két súlyos agyvérzést szenvedett gyermek fejlesztéséhez járult hozzá. A dotációnak köszönhetően két mozgásában korlátozott édesanya is lábprotézishez juthat, egy ALS-betegségben szenvedő édesanya megkezdheti rehabilitációját, egy parasportoló pedig professzionális versenyfelszerelést szerezhet be.

„Az esetek zömében olyan családok, szülők fordulnak hozzánk segítségért, akik nap mint nap emberfeletti küzdelmet folytatnak azért, hogy a beteg gyermekük, vagy a szeretett családtag meggyógyuljon, megkaphassák a szükséges kezeléseket, azaz több esélyt a felépülésre. Megható látni azt az erőt és kitartást, amellyel ezek a családok a legnehezebb helyzetekben is helytállnak. Így nem kérdés, hogy alapítványunk a jövőben is azon fog dolgozni, hogy minél több rászorulóhoz eljusson a segítség” – nyilatkozta dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Ahogy az előző pályázati ciklusokban, úgy ezúttal is civil és nonprofit szervezetek kaptak hozzájárulást: a Mozgássérültek Fejérmegyei Egyesülete komplex infrastrukturális fejlesztést és rehabilitációs eszközbeszerzést, a Tudománnyal a Gyermekek Egészségéért Alapítvány tartósan ágyhoz kötött gyermekek betegágyainak cseréjét valósíthatja meg. Az Új Nemzedék Gyermekeinkért Alapítvány játszótér megépítésére kapott lehetőséget, támogatásban részesült még az Az álmok valóra válnak Alapítvány, amely 8 halmozottan sérült gyermek állapotjavító, fejlesztő terápiáját kezdheti el, valamint a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület hidraulikus műszaki mentőeszközökkel bővítheti az eszközparkját.

A 2026. évi második negyedévben beérkezett pályázati anyagokról szóló kuratóriumi döntés eredménye a www.profilii.hu internetes oldalon olvasható.

 

