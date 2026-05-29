Elugrott tippmixelni a magyar-görög meccsre, azóta hiába várja haza a családja Gábort

Lassan két hónapja, hogy nyoma veszett a bátonyterenyei Szabó Gábornak, akit eltűntként keres a rendőrség. A 33 éves férfi 2026. március 30-án kora este indult el otthonról. Azt mondta, elugrik a közeli sörözőbe, hogy feladjon egy Tippmix-szelvényt a magyar válogatott görögök elleni mérkőzésére. Azóta azonban mintha a föld nyelte volna el.

A rendőrség nagy erőkkel keresi az eltűnt férfit

Rejtély, hová tűnhetett Gábor

Kezdettől fogva különösen furcsának számított Szabó Gábor eltűnése. A férfi ugyanis a családja szerint nem vitt magával telefont, iratokat sem és mindössze annyi készpénz volt nála, amennyit a fogadásra szánt. Ez arra utalhatott, hogy valóban csak tippmixelni készült, nem hosszabb időre távozott.

Az elmúlt hetekben több keresőakciót is szerveztek a környéken.

Önkéntesek, kutató-mentők, civilek és helyiek kutatták át az erdőket, elhagyott épületeket, régi gyártelepeket és a környező területeket, de eddig semmilyen biztos nyom nem került elő. Többen is úgy vélik: szinte hihetetlen, hogy valaki egy ilyen rövid útvonalon ennyire nyomtalanul tűnjön el. Az ügy ráadásul az elmúlt napokban új fordulatot vett, amikor Nagyfügedről több bejelentés is érkezett annak kapcsán, hogy talán ott láthatták a férfit. Zombori Csaba nagyfügedi képviselő megerősítette: érkeztek jelzések arról, hogy a településen feltűnt egy, Gáborra hasonlító férfi.

Már délelőtt is többen jelezték, hogy látták a faluban. Nem tudjuk biztosan, hogy jelenleg is itt tartózkodik-e, de az biztos, hogy a környéken volt

– mondta lapunknak a képviselő, aki hozzátette, hogy a férfi felkutatására szinte az egész település megmozdult. A képviselő szerint szerda délutántól késő estig mintegy 15–20 ember kereste gyalogosan és autóval az eltűnt férfit. Átnéztek elhagyatott épületeket, lakatlan házakat, valamint órákon keresztül kamerafelvételeket vizsgáltak át.

A remény azonban végül szertefoszlott

Az eltűnt férfi egyik hozzátartozója lapunkkal közölte: a Nagyfügeden látott férfi nagy valószínűséggel nem Gábor volt.

Sajnos téves volt az információ, nem Gábort látták

– közölte Andrea, a férfi édesanyja, aki hozzátette, hogy egy kép alapján száz százalékig biztos abban, hogy nem az eltűnt fia szerepel rajta.

A nagyfügedi emberek előtt le a kalappal, mert bárkit kértünk segítségre, mindenki azonnal próbált segíteni. Rengeteg információ érkezett, sokan csatlakoztak a kereséshez és odafigyeltek a környezetükre

– fogalmazott a helyi képviselő.