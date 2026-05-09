Hajtóvadászat indult: szökött foglyot keresnek a zalaegerszegi rendőrök
A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.
Fogolyszökés miatt indított büntetőeljárást a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság K. Lajos ellen, aki a vele szemben elrendelt kényszerintézkedés alól kivonta magát. A hírek szerint a 48 éves férfi 2026. május 8-án 20 óra 16 perckor hagyta el a bűnügyi felügyelet alatt a számára a Zalaegerszegi Járásbíróság által meghatározott zalaegerszegi ingatlant azzal a céllal, hogy az ellene folytatott büntetőeljárás alól kivonja magát.
A férfi ezt követően a technikai eszközt eltávolította magáról, majd ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a hatóság elrendelte a körözését.
Kérik, hogy aki felismeri a képen látható személyt, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-92/504-300-as telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon!
A körözött férfi fényképét IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
