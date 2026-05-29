Megtudtuk: Titkos buli zárja le a Bajnokok Ligája döntőjét

Szombaton a PSG-Arsenal BL-döntővel elérkezik a Puskás Aréna közel hétéves történetének csúcsmeccse. Az UEFA Szuperkupa-mérkőzésen (2020), Európa-bajnoki találkozókon (2021) és Európa-liga-döntőn (2023) túl is – nem beszélve megannyi teltházas koncertről –, a 2019 novemberétől íródó története legkiemelkedőbb rendezvényének ad otthont a stadion. A gyepen a címvédő Paris Saint-Germain az Arsenallal csap össze a Bajnokok Ligája trófeájáért, de a fél világ figyelmét Budapestre vonzó mérkőzés túlmutat a sportértékén. A budapesti BL-döntő és a hozzá kapcsolódó programkavalkád szervezésében résztvevő forrásunk mindezzel kapcsolatban sok háttérinformációra világított rá.

Napok óta a BL-döntő lázában ég a főváros Fotó: Tumbász Hédi

A két csapat szurkolói várhatóan tízezrével ideutaznak belépőjegy nélkül is – ez leginkább angol szokás –, a hét utolsó napjain próbára téve a reptéri és a város közlekedést, a rendfenntartástól a szállás- és szórakozóhelyekig. Érdekes belegondolni, hogy a PSG helyett elődöntőbeli ellenfele, a Bayern München győzelme esetén könnyen országos szintre emelkedhetett volna a közlekedés áthangszerelése (a bajor fővárosból gépjárművekkel érkező tömeg miatti kamionstopot például megúsztuk az M1-esen a franciák döntőbe jutásával).

A javarészt Párizsból és Londonból Ferihegyre repülők „csak” Budapestet foglalják el, és közel 4000 rendőr mellett szükség lesz miattuk az utakon az összes buszra.

BL-döntő: itt hangolnak a szurkolók

A Kerepesi úti MTK Sportparkban tábort verő PSG- és a Városligetben gyülekező Arsenal-szurkolók, no meg persze a hozzájuk csapódó magyar futballrajongók garantáltan bulihelyszínné varázsolják Pestet. Nem csoda, hogy erre az időszakra hetek óta őrült összegekért lehetett szállást találni: információink szerint csak a BL-döntőt szervező Európai Labdarúgó-szövetség közel 3000 szobát foglalt le majd’ másfél tucatnyi budapesti hotelben a hivatalos vendégei számára – azaz a PSG- és Arsenal-drukkereket kéretik ezen felül számolni.

Az egész városban a kupával lehet találkozni Fotó: Jasmin Walter - UEFA

Ha még egy olyan apró (valójában persze óriási) érdekességet is figyelembe veszünk, hogy a tévéközvetítés temérdek kamerája közé tartozik majd egy 80 méteres darus monstrum, mindebből érzékelhető: a meccs és nagyszabású körítése a szervezés tekintetében messze kiemelkedik minden más kupadöntő közül. Ennek megfelelőek a biztonsági előkészületek is. A budapesti luxushotelekben megszálló csapatok tagjainak például azt tanácsolják, hogy – ellentétben a „mezei” átlagmeccsek előtti szokásokkal – szabadidejükben se induljanak városi sétára. Azaz biztonsági okokból legfeljebb pár stábtaggal lehet majd találkozni az utcákon, a fináléra készülő futballklasszisok aligha tévedhetnek mondjuk a Blaha Lujza térre. A küldöttségek mozgása szigorúan megtervezett, azokat motoros rendőrök biztosítják.