Megtudtuk: Titkos buli zárja le a Bajnokok Ligája döntőjét
Bulimaraton és csúcsterhelés a városban, klasszisok a pályán, hírességek a lelátón – ezzel is jár a Puskás Aréna csúcsmeccse. Megtudtuk, mi várható a budapesti BL-döntő előtt és után.
Szombaton a PSG-Arsenal BL-döntővel elérkezik a Puskás Aréna közel hétéves történetének csúcsmeccse. Az UEFA Szuperkupa-mérkőzésen (2020), Európa-bajnoki találkozókon (2021) és Európa-liga-döntőn (2023) túl is – nem beszélve megannyi teltházas koncertről –, a 2019 novemberétől íródó története legkiemelkedőbb rendezvényének ad otthont a stadion. A gyepen a címvédő Paris Saint-Germain az Arsenallal csap össze a Bajnokok Ligája trófeájáért, de a fél világ figyelmét Budapestre vonzó mérkőzés túlmutat a sportértékén. A budapesti BL-döntő és a hozzá kapcsolódó programkavalkád szervezésében résztvevő forrásunk mindezzel kapcsolatban sok háttérinformációra világított rá.
A két csapat szurkolói várhatóan tízezrével ideutaznak belépőjegy nélkül is – ez leginkább angol szokás –, a hét utolsó napjain próbára téve a reptéri és a város közlekedést, a rendfenntartástól a szállás- és szórakozóhelyekig. Érdekes belegondolni, hogy a PSG helyett elődöntőbeli ellenfele, a Bayern München győzelme esetén könnyen országos szintre emelkedhetett volna a közlekedés áthangszerelése (a bajor fővárosból gépjárművekkel érkező tömeg miatti kamionstopot például megúsztuk az M1-esen a franciák döntőbe jutásával).
A javarészt Párizsból és Londonból Ferihegyre repülők „csak” Budapestet foglalják el, és közel 4000 rendőr mellett szükség lesz miattuk az utakon az összes buszra.
BL-döntő: itt hangolnak a szurkolók
A Kerepesi úti MTK Sportparkban tábort verő PSG- és a Városligetben gyülekező Arsenal-szurkolók, no meg persze a hozzájuk csapódó magyar futballrajongók garantáltan bulihelyszínné varázsolják Pestet. Nem csoda, hogy erre az időszakra hetek óta őrült összegekért lehetett szállást találni: információink szerint csak a BL-döntőt szervező Európai Labdarúgó-szövetség közel 3000 szobát foglalt le majd’ másfél tucatnyi budapesti hotelben a hivatalos vendégei számára – azaz a PSG- és Arsenal-drukkereket kéretik ezen felül számolni.
Ha még egy olyan apró (valójában persze óriási) érdekességet is figyelembe veszünk, hogy a tévéközvetítés temérdek kamerája közé tartozik majd egy 80 méteres darus monstrum, mindebből érzékelhető: a meccs és nagyszabású körítése a szervezés tekintetében messze kiemelkedik minden más kupadöntő közül. Ennek megfelelőek a biztonsági előkészületek is. A budapesti luxushotelekben megszálló csapatok tagjainak például azt tanácsolják, hogy – ellentétben a „mezei” átlagmeccsek előtti szokásokkal – szabadidejükben se induljanak városi sétára. Azaz biztonsági okokból legfeljebb pár stábtaggal lehet majd találkozni az utcákon, a fináléra készülő futballklasszisok aligha tévedhetnek mondjuk a Blaha Lujza térre. A küldöttségek mozgása szigorúan megtervezett, azokat motoros rendőrök biztosítják.
Aranylabdás sztár is érkezik
Hogy szelfi- és autogramvadászként mégis érdemes lehet figyelmesen lófrálni Budapesten, arról a PSG-Arsenal döntőre érkező világsztárok tömkelege gondoskodik. A Hősök terén például a legendás brazil világbajnok, Cafú nyitotta meg csütörtökön a szurkolói zónát, és rajta kívül az aranylabdás Luís Figo, Ivan Rakitic és Juhász Roland csapatkapitányok vezetésével hajdani közönségkedvencek sora lép pályára a Legendák tornáján. Ugyanakkor rajtuk kívül a sport és a szórakoztatóipar számos nagysága várható még a magyar fővárosba – nem csak azok a neves zenészek, DJ-k, akik fellépnek a hivatalos rendezvényeken.
A százával Ferihegyre repülő járatok között lesz jó pár magángép is. Biztosat persze nem lehet tudni a Puskás Arénát megcélzó celebekről, mindenesetre a két csapat meccsre is járó hívei közé tartoznak hollywoodi színészóriások, a könnyűzene és a sportvilág csillagai. Jó eséllyel a két csapat futballistái, sőt vezetői is meghívtak sztárokat a saját szakállukra, az UEFA rövidesen nyilvánosságra kerülő meghívottjai listáján túl. Hírlik, hogy nem csak a BL-döntőre érkeznek hírességek: annak megnyerése esetén a PSG vezérei nagyszabású afterpartin készülnek bulit csapni, és nyilván az Arsenalnál sem fognák vissza magukat az ünneplésben.
