Szoboszlai után Varga Barnabás is aláírt, itt a hivatalos bejelentés

Szoboszlai Dominik után Varga Barnabás is egy energiaitalokat forgalmazó céggel írt alá fizetett partneri együttműködést. Az AEK Athén magyar válogatott labdarúgója erről most először osztott meg bejegyzést a hivatalos Instagram-oldalán.

Varga Barnabás energiaitalt népszerűsít

Szoboszlai Dominik régóta működik együtt az egyik legnagyobb márkával. Adott már nekik exkluzív interjút, hétvégén pedig azon a kispályás tornán lép pályára, amelynek az energiaitalokat forgalmazó cég a névadó szponzora. Azonban már nem a Liverpool középpályása az egyetlen magyar labdarúgó, aki ilyen terméket népszerűsít. Varga Barnabás a minap osztott meg egy olyan bejegyzést az Instagram-oldalán, amely egy másik nagy márkával köttetett, fizetett partneri együttműködés eredményeként jött létre.

Örülök, hogy egy olyan márkának lehetek az arca, ami nem pusztán a sikert ünnepli, hanem az ahhoz vezető nehéz utat is. Nektek is sok kitartást, bármilyen kihívással is néztek épp szembe!

– fogalmazott Varga Barnabás.

A reklámfilmben a fiatalkori és ferencvárosi időszakból származó emlékképek mellett az a jelenet is feltűnik, amikor a 31 éves csatár súlyos arccsonttörést szenvedett a 2024-es Európa-bajnokságon a skótok ellen. Sőt, még egy kórházi fotó is megjelenik Vargáról – aki a történtek után sikeres műtéten esett át.

Bírom a pofonokat

– olvasható a bejegyzésben.



