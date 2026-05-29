Szoboszlai után Varga Barnabás is aláírt, itt a hivatalos bejelentés
Már az AEK Athén magyar labdarúgója is egy energiaital-márkát népszerűsít. Varga Barnabásról megrázó képsorok is feltűnnek.
Szoboszlai Dominik után Varga Barnabás is egy energiaitalokat forgalmazó céggel írt alá fizetett partneri együttműködést. Az AEK Athén magyar válogatott labdarúgója erről most először osztott meg bejegyzést a hivatalos Instagram-oldalán.
Varga Barnabás energiaitalt népszerűsít
Szoboszlai Dominik régóta működik együtt az egyik legnagyobb márkával. Adott már nekik exkluzív interjút, hétvégén pedig azon a kispályás tornán lép pályára, amelynek az energiaitalokat forgalmazó cég a névadó szponzora. Azonban már nem a Liverpool középpályása az egyetlen magyar labdarúgó, aki ilyen terméket népszerűsít. Varga Barnabás a minap osztott meg egy olyan bejegyzést az Instagram-oldalán, amely egy másik nagy márkával köttetett, fizetett partneri együttműködés eredményeként jött létre.
Örülök, hogy egy olyan márkának lehetek az arca, ami nem pusztán a sikert ünnepli, hanem az ahhoz vezető nehéz utat is. Nektek is sok kitartást, bármilyen kihívással is néztek épp szembe!
– fogalmazott Varga Barnabás.
A reklámfilmben a fiatalkori és ferencvárosi időszakból származó emlékképek mellett az a jelenet is feltűnik, amikor a 31 éves csatár súlyos arccsonttörést szenvedett a 2024-es Európa-bajnokságon a skótok ellen. Sőt, még egy kórházi fotó is megjelenik Vargáról – aki a történtek után sikeres műtéten esett át.
Bírom a pofonokat
– olvasható a bejegyzésben.
