A szurkolók teljesen elképedtek Szoboszlai viselkedésén

A Liverpool középpályásával a Red Bull készített rendhagyó és a megszokottaktól sokkal hosszabb interjút, amelynek során Musimbe Dennis humorista kérdezte a focistát vezetés közben. A kötetlen hangvételű beszélgetés során szó esett az apaságról, a gyermekkori álmokról, valamint a válogatottról és a liverpooli mindennapokról is. A videó rövid idő alatt komoly népszerűségre tett szert Dennis YouTube-csatornáján: már közel százezren látták, és a hozzászólások száma is meghaladta a százat. A kommentelők többsége elképedt Szoboszlai viselkedésén: sokan bevallották, hogy teljesen más személyiségnek képzelték el.

Szoboszlai Dominik Musimbe Dennisnek adott interjút (Fotó: Adam Bertalan)

Szoboszlai meglepetést okozott

A magyar klasszis rendszeresen mikrofon elé áll a Liverpool mérkőzései után, illetve évente párszor hosszabb interjúkat is ad magyarul és angolul egyaránt, ám ezekből ritkán rajzolódik ki, milyen ember is valójában a pályán kívül. Ezúttal azonban a Red Bull formabontó koncepciója lehetőséget adott arra, hogy a szurkolók bepillantást nyerjenek Szoboszlai mindennapjaiba, hobbijai közé és gondolkodásmódjába. A laza, őszinte hangvétel különösen pozitív visszhangot váltott ki.

„Öröm látni, hogy a sikerek ellenére sem szállt el magától.” – írta az egyik hozzászóló.

„Szoboszlai igazi példakép lehet a fiatalok számára.” – fogalmazott a másik.

„Elképesztő, hogy a sikerek ellenére ilyen szerény tudott maradni.” – dicsérte a harmadik.

„Nagyot nőttél a szememben, Dominik! Őszintén gratulálok a szüleidnek, kivételes embert neveltek.” – hangoztatták többen is.

Úgy tűnik, a rajongók számára az interjú egyértelművé tette, hogy a pályán mutatott magabiztosság mögött rengeteg alázat és kemény munka áll, ahogy az is kirajzolódott, hogy bár a világ egyik legjobb klubjában futballozik, személyisége mit sem változott: megmaradt közvetlennek és szerénynek.