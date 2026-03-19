Világhírű előadó érkezik a CPAC Hungary színpadára!
Nem akárki érkezik Budapestre. Tom egy olyan politikai közegből érkezik, ahol nap mint nap falakba ütközik az, aki a nemzeti érdekeket képviseli – írja Szánthó Miklós.
„Tom Van Grieken is Budapestre jön!” – írta ki közösségi oldalán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ jogi elemző- és kutatóintézet vezetője, a CPAC Hungary kapcsán.
Tom egy olyan politikai közegből érkezik, ahol nap mint nap falakba ütközik az, aki a nemzeti érdekeket képviseli. A „cordon sanitaire” világában mégis kitartóan építkezik: 2014 óta vezeti a Vlaams Belangot, és következetes munkával erős, egyre meghatározóbb politikai erőt formált belőle. A globalista szólamok ellenében az egyik legnehezebb terepen lép pástra nap mint nap, és rendíthetetlenül küzd a szuverenitás letörése ellen. A #CPACHungary színpadán idén ő is kiáll hazánk mellett: nem engedjük, hogy az uniós elit és hazai ügynökeik háborúba sodorják Magyarországot! Fel, győzelemre!
– írta Szánthó Miklós.
