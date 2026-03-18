Igazi legenda érkezik Budapestre, aki már számtalanszor kiállt hazánk mellett

Mateusz Morawiecki visszatér Budapestre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 10:35
CPAC Mateusz Morawiecki CPAC Hungay

Dr. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ jogi elemző- és kutatóintézet vezetője, közösségi oldalán jelentette be: Mateusz Morawiecki is visszatér Budapestre a CPAC Hungary-n!

Mateusz Morawiecki miniszterelnökként számtalanszor személyesen is kiállt hazánk mellett az európai baloldali elittel szemben – fogalmazott Szánthó Miklós. 

Az általa vezetett Lengyelországot – Magyarországhoz hasonlóan – Brüsszel össztűz alá vette, ma pedig Magyar Péter által mintának tekintett lengyel liberálisok nemcsak politikailag támadják, hanem személyében is üldözik, mert nem a brüsszeli elképzeléseket szolgálta, hanem a lengyelek érdekeit, a nemzet megmaradását és a keresztény értékeket védte. Budapesten ismét egyértelmű üzenet: a patrióták nem hátrálnak meg, és közösen állnak ki Európa békéért, jövőjéért és jólétéért!

 

