Smink nélkül, bikiniben jelentette be a nagy hírt Regán Lili

Magyarország egyik legközkedveltebb dj-je egyértelműen Regán Lili. A népszerű tehetség az egész világot bejárja műveivel, most pedig újult erővel indítja meg a nyári szezonját.

Regán Lili új hírrel robbant be / Fotó: mw archív

Regán Lili rövid pihenője véget ért

Regán Lili pörgős nyár elé fog nézni, de mindezek előtt egy másfél hetes pihenőre vonult. Hiszen mindenkinek szüksége van a pihenésre, így természetesen neki is. A lemezlovas még sminket sem tett fel, hogy bejelentse a hírt, hogy nemsokára útjára indul. Nem csak a fővárosiak, de az egész ország abban a kegyben részesülhet, hogy Regán Lili ad bulit nekik Békéscsabától kezdve egészen Lajosmizséig bezárólag.

Közösségi oldalán fekete bikinis szelfivel üzente meg visszatérését, mellyel elbájolta rajongóit.

Csapjunk bele a nyárba!💥 Brutál erős lesz!

- írta a jellegzetes kékhajú bombázó saját fotója alá.

A leggyönyörűbb vagy a képen

A legszebb a természetesség

Smink nélkül még nem is láttalak de gyönyörű vagy így is

- özönlötték el fotóját bókokkal.