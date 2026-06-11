Smink nélkül, bikiniben jelentette be a nagy hírt Regán Lili
A lemezlovas nem bízta a véletlenre. Regán Lili természetes szépsége mellett nem lehet elmenni egyetlen szó nélkül.
Magyarország egyik legközkedveltebb dj-je egyértelműen Regán Lili. A népszerű tehetség az egész világot bejárja műveivel, most pedig újult erővel indítja meg a nyári szezonját.
Regán Lili rövid pihenője véget ért
Regán Lili pörgős nyár elé fog nézni, de mindezek előtt egy másfél hetes pihenőre vonult. Hiszen mindenkinek szüksége van a pihenésre, így természetesen neki is. A lemezlovas még sminket sem tett fel, hogy bejelentse a hírt, hogy nemsokára útjára indul. Nem csak a fővárosiak, de az egész ország abban a kegyben részesülhet, hogy Regán Lili ad bulit nekik Békéscsabától kezdve egészen Lajosmizséig bezárólag.
Közösségi oldalán fekete bikinis szelfivel üzente meg visszatérését, mellyel elbájolta rajongóit.
Csapjunk bele a nyárba!💥 Brutál erős lesz!
- írta a jellegzetes kékhajú bombázó saját fotója alá.
- A leggyönyörűbb vagy a képen
- A legszebb a természetesség
- Smink nélkül még nem is láttalak de gyönyörű vagy így is
- özönlötték el fotóját bókokkal.
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