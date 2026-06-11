RETRO RÁDIÓ

Smink nélkül, bikiniben jelentette be a nagy hírt Regán Lili

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A lemezlovas nem bízta a véletlenre. Regán Lili természetes szépsége mellett nem lehet elmenni egyetlen szó nélkül.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.11. 09:30
Regán Lili smink nélkül fotó fellépés

Magyarország egyik legközkedveltebb dj-je egyértelműen Regán Lili. A népszerű tehetség az egész világot bejárja műveivel, most pedig újult erővel indítja meg a nyári szezonját.

Regán Lili
Regán Lili új hírrel robbant be / Fotó: mw archív

Regán Lili rövid pihenője véget ért

Regán Lili pörgős nyár elé fog nézni, de mindezek előtt egy másfél hetes pihenőre vonult. Hiszen mindenkinek szüksége van a pihenésre, így természetesen neki is. A lemezlovas még sminket sem tett fel, hogy bejelentse a hírt, hogy nemsokára útjára indul. Nem csak a fővárosiak, de az egész ország abban a kegyben részesülhet, hogy Regán Lili ad bulit nekik Békéscsabától kezdve egészen Lajosmizséig bezárólag.

Közösségi oldalán fekete bikinis szelfivel üzente meg visszatérését, mellyel elbájolta rajongóit.

Csapjunk bele a nyárba!💥 Brutál erős lesz!

- írta a jellegzetes kékhajú bombázó saját fotója alá.

  • A leggyönyörűbb vagy a képen
  • A legszebb a természetesség
  • Smink nélkül még nem is láttalak de gyönyörű vagy így is

- özönlötték el fotóját bókokkal.

 

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